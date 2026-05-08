Telekom Srbija obtiene financiación del EXIM de EE. UU. para acelerar la implementación de la red 5G

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--El Grupo Telekom Srbija anunció el día de hoy que el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) otorgó la aprobación definitiva para la financiación destinada a respaldar la implementación continuada de la red 5G de Telekom Srbija.

La financiación respaldada por EXIM contribuirá a sufragar el despliegue de equipos de redes de telecomunicaciones 5G y los servicios relacionados en Serbia, suministrados por empresas tecnológicas estadounidenses. Esto supone un hito importante en el programa de inversión a largo plazo de Telekom Srbija y refuerza la relación de la empresa con las principales instituciones financieras y tecnológicas de Estados Unidos.

Telekom Srbija lanzó los servicios comerciales de 5G en Serbia en el mes de diciembre de 2025 y sigue ampliando la cobertura a nivel nacional. La empresa tiene como objetivo alcanzar la cobertura 5G en todas las ciudades serbias para finales de 2026, y la cobertura nacional completa para finales de 2027.

Esta financiación se produce tras el compromiso preliminar que asumió EXIM en diciembre de 2024 para apoyar la preparación y la implementación de la red 5G de Telekom Srbija, y supone un paso más en la cooperación de Telekom Srbija con instituciones y socios tecnológicos estadounidenses.

Vladimir Lučić, director ejecutivo del Grupo Telekom Srbija, manifestó lo siguiente: "Se trata de una aprobación histórica para Telekom Srbija y para el desarrollo de la infraestructura digital de última generación en los Balcanes Occidentales. Nuestra cooperación con EXIM y con socios tecnológicos líderes de EE. UU. demuestra la confianza de las principales instituciones internacionales en la estrategia, la solidez financiera y el crecimiento a largo plazo de Telekom Srbija. Nos da acceso a financiación competitiva y nos permite acelerar la implementación de la tecnología 5G en beneficio de nuestros clientes, las empresas y la economía serbia en general".

La aprobación llega en un momento en el que crece la confianza internacional en la trayectoria financiera y estratégica de Telekom Srbija. El Grupo ha registrado recientemente los mejores resultados financieros de toda su historia, con unos ingresos para todo el año 2025 de € 2300 millones, lo que supone un aumento interanual del 28,1 %, y un EBITDA ajustado de € 1300 millones, con un incremento del 51,3 %. Además, ha recibido recientemente actualizaciones de calificación por parte de Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global, lo que le otorga a la empresa su perfil crediticio más sólido hasta la fecha.

Telekom Srbija también ha vuelto a los mercados internacionales de capitales con una nueva emisión de bonos, luego de su histórica emisión inaugural de eurobonos por un valor de USD 900 millones. Esa emisión fue el primer eurobono corporativo de los Balcanes Occidentales y fue galardonada con el premio "Operación del Año en Telecomunicaciones en Europa" en la categoría de financiación en los TMT Finance Awards EMEA 2026.

Se espera que la implementación de la red 5G de Telekom Srbija permita una conectividad móvil más rápida, mejores servicios digitales, nuevas aplicaciones empresariales y una mayor implantación de tecnologías avanzadas en toda Serbia. Además, desempeñará un papel importante en los preparativos para la Expo 2027 en Belgrado, donde la infraestructura digital, la innovación y la conectividad serán fundamentales para el posicionamiento internacional de Serbia.

Esta aprobación forma parte de la transformación general de Telekom Srbija, que pasa de ser un operador de telecomunicaciones tradicional a convertirse en una plataforma integrada de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología. Mediante la inversión en 5G, infraestructura de fibra óptica, servicios digitales, plataformas multimedia e innovación a través de Telekom Srbija Ventures, el Grupo está consolidando su posición como referente en el ámbito de la conectividad, los contenidos y el desarrollo tecnológico en los Balcanes Occidentales.

Acerca del Grupo Telekom Srbija

El Grupo Telekom Srbija, con sede en Serbia y presencia en 13 países de Europa y fuera de ella, es uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes y de más rápido crecimiento del sudeste de Europa, además de líder en transformación digital en los Balcanes Occidentales. Con cerca de 14 millones de abonados y más de 13 000 empleados, el Grupo brinda servicios en cuatro segmentos clave: telefonía fija, comunicaciones móviles, Internet y multimedia.

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