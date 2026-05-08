Telekom Srbija obtient un financement de l’EXIM Bank des États-Unis pour accélérer le déploiement de la 5G

BELGRADE, Serbie--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Telekom Srbija a annoncé aujourd’hui que l’Export-Import Bank of the United States (EXIM) avait donné son accord définitif pour un financement destiné à soutenir la poursuite du déploiement du réseau 5G de Telekom Srbija.

Ce financement soutenu par l’EXIM contribuera à financer le déploiement d’équipements de réseau de télécommunications 5G et de services connexes en Serbie, fournis par des entreprises technologiques américaines. Il s’agit d’une étape majeure dans le programme d’investissement à long terme de Telekom Srbija et renforce les relations de l’entreprise avec les principales institutions financières et technologiques américaines.

Telekom Srbija a lancé ses services 5G commerciaux en Serbie en décembre 2025 et poursuit l’extension de sa couverture à l’échelle nationale. L’entreprise vise une couverture 5G dans toutes les villes serbes d’ici fin 2026, avec une couverture nationale complète d’ici fin 2027.

Ce financement fait suite à l’engagement préliminaire pris par EXIM en décembre 2024 de soutenir la préparation et le déploiement du réseau 5G de Telekom Srbija, et marque une nouvelle étape dans la coopération de Telekom Srbija avec les institutions et les partenaires technologiques américains.

Vladimir Lučić, directeur général du groupe Telekom Srbija, déclare : « Il s’agit d’une approbation historique pour Telekom Srbija et pour le développement de l’infrastructure numérique de nouvelle génération dans les Balkans occidentaux. Notre coopération avec EXIM et des partenaires technologiques américains de premier plan témoigne de la confiance des grandes institutions internationales dans la stratégie, la solidité financière et la croissance à long terme de Telekom Srbija. Elle nous donne accès à un financement compétitif et nous permet d’accélérer le déploiement de la 5G au bénéfice de nos clients, des entreprises et de l’économie serbe dans son ensemble. »

Cette approbation intervient à un moment où la confiance internationale dans la trajectoire financière et stratégique de Telekom Srbija ne cesse de croître. Le groupe a récemment annoncé les meilleurs résultats financiers de son histoire, avec un chiffre d’affaires annuel de 2,3 milliards d’euros pour 2025, en hausse de 28,1 % par rapport à l’année précédente, et un BAIIDA ajusté de 1,3 milliard d’euros, en hausse de 51,3 %. Il a également bénéficié de récentes révisions de notation de la part de Fitch Ratings, Moody’s et S&P Global, qui lui ont attribué son meilleur profil de crédit à ce jour.

Telekom Srbija a également fait son retour sur les marchés financiers internationaux avec une nouvelle émission obligataire, après son euro-obligation inaugurale historique de 900 millions de dollars. Cette euro-obligation était la première émission d’euro-obligations d’une entreprise des Balkans occidentaux et a remporté le prix « Europe Telecom Deal of the Year for Financing » lors des TMT Finance Awards EMEA 2026.

Le déploiement de la 5G par Telekom Srbija devrait permettre une connectivité mobile plus rapide, des services numériques améliorés, de nouvelles applications professionnelles et un déploiement plus large des technologies de pointe à travers la Serbie. Il jouera également un rôle important dans les préparatifs de l’Expo 2027 à Belgrade, où l’infrastructure numérique, l’innovation et la connectivité seront au cœur du positionnement international de la Serbie.

Cette autorisation s’inscrit dans le cadre de la transformation plus large de Telekom Srbija, qui passe du statut d’opérateur de télécommunications traditionnel à celui de plateforme intégrée de télécommunications, de médias et de technologies. En investissant dans la 5G, les infrastructures de fibre optique, les services numériques, les plateformes multimédias et l’innovation par l’intermédiaire de Telekom Srbija Ventures, le groupe renforce sa position au cœur du développement de la connectivité, des contenus et des technologies dans les Balkans occidentaux.

À propos du groupe Telekom Srbija

Le groupe Telekom Srbija, dont le siège social est situé en Serbie et qui opère dans 13 pays à travers l’Europe et au-delà, est l’un des opérateurs de télécommunications les plus importants et à la croissance la plus rapide d’Europe du Sud-Est, ainsi qu’un leader de la transformation numérique dans les Balkans occidentaux. Avec près de 14 millions d’abonnés et plus de 13 000 employés, le groupe fournit des services dans quatre segments clés : la téléphonie fixe, les communications mobiles, l’Internet et le multimédia.

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