L&T Technology Services y Assai Software se alían para mejorar la inteligencia de ingeniería basada en gemelos digitales

LA HAYA, Países Bajos--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, transformación digital e I+D+i, ha firmado un acuerdo estratégico con la empresa europea Assai Software Services, proveedor líder de sistemas de gestión de documentos de ingeniería (EDMS) y soluciones de gemelos digitales, con el fin de desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas y atender las necesidades del amplio sector de la energía y los servicios públicos en Europa.

La colaboración en el segmento de sostenibilidad de LTTS combinará sus capacidades de ingeniería y ejecución con la experiencia en software de Assai para hacer frente a la cada vez mayor complejidad de los proyectos con gran volumen de activos para los líderes internacionales del sector energético.

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