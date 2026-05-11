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L&T Technology Services y Assai Software se alían para mejorar la inteligencia de ingeniería basada en gemelos digitales

La colaboración en el segmento de sostenibilidad de LTTS refuerza las soluciones con tecnología de IA para los líderes internacionales del sector energético

LA HAYA, Países Bajos--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, transformación digital e I+D+i, ha firmado un acuerdo estratégico con la empresa europea Assai Software Services, proveedor líder de sistemas de gestión de documentos de ingeniería (EDMS) y soluciones de gemelos digitales, con el fin de desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas y atender las necesidades del amplio sector de la energía y los servicios públicos en Europa.

La colaboración en el segmento de sostenibilidad de LTTS combinará sus capacidades de ingeniería y ejecución con la experiencia en software de Assai para hacer frente a la cada vez mayor complejidad de los proyectos con gran volumen de activos para los líderes internacionales del sector energético.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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