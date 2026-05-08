Andersen Global breidt Afrikaans platform uit met toevoeging van lidbedrijf in Namibië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zet zijn groei in Afrika voort met de toevoeging van Andersen in Namibië: Windhoek Advisory & Taxation neemt het Andersen-merk aan en versterkt daarmee zijn vermogen om bedrijven te bedienen die actief zijn in een van de dynamische opkomende markten van zuidelijk Afrika.

Andersen in Namibië, een samenwerkend bedrijf sinds 2021, is een lokaal gevestigd professioneel dienstverleningsbedrijf dat accountancy-, belasting- en bedrijfsadviesdiensten levert, afgestemd op de unieke behoeften van het Namibische bedrijfsleven. Met expertise in sectoren als mijnbouw, landbouw, logistiek, toerisme en financiële dienstverlening – sectoren die cruciaal zijn voor de Namibische economie – ondersteunt het bedrijf zowel binnenlandse ondernemingen als internationale bedrijven die zich in de regio vestigen. Dankzij cloudtechnologie en datagedreven inzichten levert Andersen in Namibië efficiënte, schaalbare oplossingen waarmee bedrijven hun activiteiten kunnen optimaliseren, hun belastingverplichtingen in verschillende jurisdicties kunnen beheren en weloverwogen strategische beslissingen kunnen nemen.

“Onze overstap naar het Andersen-merk is een belangrijke mijlpaal voor ons kantoor en voor de bedrijven die we in Namibië bedienen,” aldus Managing Partner Bernadedt Kandenge. “We hebben onze praktijk opgebouwd rond ethische integriteit, samenwerking en een diepgaand begrip van de uitdagingen en kansen waarmee Namibische ondernemingen worden geconfronteerd. Door lid te worden van Andersen Global kunnen we bedrijven beter ondersteunen met schaalbare, grensoverschrijdende oplossingen, terwijl we de persoonlijke, lokaal afgestemde service behouden die onze klanten waarderen.”

“Deze transitie bouwt voort op een succesvolle samenwerking en is een belangrijke stap in onze langetermijnstrategie in Afrika,” stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Bernadedt en haar team versterken onze mogelijkheden om bedrijven in Namibië en de rest van de regio te bedienen en bevestigen ons vermogen om consistente, hoogwaardige service te leveren die zowel aan lokale eisen als aan wereldwijde normen voldoet.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit belasting-, juridische en waarderingsdeskundigen over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu meer dan 50.000 professionals wereldwijd en is via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven aanwezig op meer dan 1.000 locaties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Andersen Global

