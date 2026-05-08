Andersen Global étend sa présence en Afrique avec l’ajout d’un nouveau cabinet membre en Namibie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi de poursuivre son expansion en Afrique avec l’ajout du cabinet Windhoek Advisory & Taxation qui adopte la marque Andersen et devient Andersen in Namibia, renforçant ainsi sa capacité à accompagner les entreprises opérant sur l’un des marchés émergents les plus dynamiques d’Afrique australe.

Cabinet collaborateur depuis 2021, Andersen in Namibia est un cabinet de services professionnels à capitaux locaux qui propose des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil aux entreprises adaptés aux besoins spécifiques du milieu des affaires namibien. Fort d’une expertise couvrant les secteurs minier, agricole, logistique, touristique et des services financiers, tous essentiels à l’économie namibienne, le cabinet accompagne aussi bien des entreprises nationales que des sociétés internationales s’implantant dans la région. Grâce à une technologie basée sur le cloud et à des analyses fondées sur les données, Andersen in Namibia propose des solutions efficaces et évolutives permettant aux entreprises d’optimiser leurs opérations, de gérer leurs obligations fiscales dans différentes juridictions et de prendre des décisions stratégiques éclairées.

« Notre transition vers la marque Andersen est une étape importante pour notre cabinet et pour les entreprises que nous accompagnons à travers la Namibie », a déclaré Bernadedt Kandenge, associée gérante. « Nous avons bâti notre pratique sur l’intégrité éthique, la collaboration et une compréhension approfondie des défis et des opportunités auxquels sont exposées les entreprises namibiennes. En devenant un cabinet membre, nous renforçons notre capacité à accompagner les entreprises grâce à des solutions évolutives et transfrontalières, tout en conservant le service personnalisé et ancré dans la réalité locale tant apprécié de nos clients. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « Cette transition s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration fructueuse et constitue une étape importante de notre stratégie à long terme en Afrique. Bernadedt et son équipe renforcent nos capacités à accompagner les entreprises en Namibie et dans toute la région, et consolident notre aptitude à fournir un service constant et de haute qualité, répondant à la fois aux exigences locales et aux normes internationales. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

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