FirstLight conclut un contrat d’achat d’électricité pour le projet solaire de Fort Frances

OSHAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--FirstLight, un producteur, développeur et exploitant de solutions de stockage d’énergie propre de premier plan, une filiale détenue entièrement par l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), annonce aujourd’hui avoir conclu un contrat d’achat d’électricité (CAE) avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité de l’Ontario (SIERE) pour le projet solaire de 57,2 MW de Fort Frances, en partenariat avec la Première Nation de Lac Des Mille Lacs.

Cette entente fait suite à l’octroi d’un contrat dans le cadre du processus d’approvisionnement à long terme 2 (LT2) de l’Ontario et constitue une étape importante vers la mise en service d’une nouvelle source d’électricité propre, fiable et abordable dans la province.

« La signature de ce contrat d’achat d’électricité représente une étape majeure pour le projet solaire de Fort Frances et confirme son rôle dans l’ajout de nouvelle production solaire en Ontario », a déclaré Justin Trudell, président et chef de la direction de FirstLight. « En partenariat avec la Première Nation de Lac Des Mille Lacs, nous sommes fiers de faire progresser un projet qui fournira une énergie propre, fiable et rentable au réseau, tout en créant une valeur durable pour la communauté. »

« Nous sommes fiers de continuer à mettre à profit notre expertise mondiale ici, au Canada. Le projet solaire de Fort Frances est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir en tant qu’investisseur engagé dans le secteur de l’énergie au Canada », a déclaré Andrew Alley, directeur général et chef mondial des investissements en infrastructures chez Investissements PSP. « Nous sommes ravis de voir FirstLight et la Première Nation de Lac Des Mille Lacs reconnus pour leur contribution aux objectifs d’approvisionnement en électricité de l’Ontario. C’est précisément le type de réussites qui témoignent de la qualité de nos équipes et de la solidité de nos partenariats. »

Le projet solaire de Fort Frances fait partie des 14 projets ayant obtenu des contrats de la SIERE, représentant ensemble plus de 1 300 MW de nouvelle capacité d’électricité propre pour la province, alors qu’elle cherche à répondre à la hausse prévue de la demande tout en maintenant l’abordabilité et en faisant progresser ses objectifs de réduction des émissions de carbone. Le projet s’appuie sur l’héritage centenaire de FirstLight et de ses prédécesseurs dans la communauté, notamment grâce à la centrale hydroélectrique de Fort Frances (13,1 MW), construite en 1909 et située sur la rivière Rainy.

À propos de FirstLight

FirstLight est un producteur, développeur et exploitant de solutions de stockage d’énergie propre de premier plan en Amérique du Nord. Dotée d’un portefeuille diversifié comprenant plus de 1,6 GW d’installations d’énergie renouvelable et de stockage en exploitation, ainsi qu’un pipeline de développement de plus de 4 GW de projets solaires, de stockage par batterie, hydroélectriques et éoliens (terrestres et en mer), FirstLight se spécialise dans des solutions hybrides combinant l’hydroélectricité, le stockage par pompage-turbinage, le solaire à grande échelle, les batteries de grande capacité et l’énergie éolienne. La mission de l’entreprise est d’accélérer la décarbonation du réseau électrique en soutenant le développement, l’exploitation et l’intégration des énergies renouvelables et du stockage afin de répondre à la demande croissante d’énergie propre et de fournir un système électrique propre, fiable, abordable et équitable. Basée à Burlington (Massachusetts), avec des bureaux d’exploitation à Northfield (MA), New Milford (CT), Adrian (PA), Oshawa (ON) et Montréal (QC), FirstLight est responsable de la gestion de plus de 14 000 acres de territoire et de centaines de kilomètres de rives le long de certains des plus beaux cours d’eau et lacs d’Amérique du Nord. FirstLight est détenue en propriété exclusive par Investissements PSP depuis 2016. Pour en savoir plus, visitez www.firstlight.energy ou suivez-nous sur LinkedIn ou X.