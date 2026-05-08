Andersen Global amplia la piattaforma africana con l'aggiunta di una società membro in Namibia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global promuove la sua crescita in Africa con l'aggiunta di Andersen in Namibia, mentre Windhoek Advisory & Taxation adotta il marchio Andersen, rafforzando la sua capacità di servire aziende che operano in uno dei mercati emergenti più dinamici dell'Africa meridionale.

Una società collaboratrice dal 2021, Andersen in Namibia è una società di servizi professionali di proprietà locale che garantisce servizi di consulenza in materia contabile, fiscale e aziendale, unicamente personalizzata alle esigenze uniche dell'ambiente aziendale della Namibia. Con competenze che abbracciano l'estrazione mineraria, l'agricoltura, la logistica, il turismo e i servizi finanziari, essenziali per l'economia della Namibia, lo studio assiste sia le imprese locali che quelle internazionali che intendono avviare attività nella regione. Attraverso la tecnologia basata sul cloud e alle analisi basate sui dati, Andersen in Namibia offre soluzioni efficienti e scalabili che consentono alle aziende di ottimizzare le operazioni, gestire gli obblighi fiscali in diverse giurisdizioni e prendere decisioni strategiche informate.

“La nostra transizione al brand Andersen rappresenta un traguardo significativo per la nostra azienda e per le attività che serviamo in tutta la Namibia”, ha dichiarato il Managing Partner Bernadedt Kandenge. “Abbiamo creato la nostra attività sulla base dell'integrità etica, della collaborazione e di una profonda comprensione delle sfide e delle opportunità che affrontano le aziende della Namibia. Diventare una società membro rafforza la nostra capacità di supportare le imprese con soluzioni scalabili, internazionali, mantenendo al contempo il servizio personalizzato e localmente informato apprezzato dai nostri clienti”.

“Questa transizione si basa su una collaborazione di successo e rappresenta un passo importante nella nostra strategia a lungo termine in Africa”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Bernadedt e la sua squadra migliorano le nostre capacità di servire le imprese in Namibia e in tutta la regione, rafforzando la nostra capacità di fornire un servizio coerente e di alta qualità rivolto alle esigenze locali e agli standard globali”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

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