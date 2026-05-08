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Andersen Consulting携手Afiniti强化组织转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与Afiniti签署合作协议，后者是一家总部位于英国的全球业务转型咨询公司，助力各类组织交付和持续推进复杂变革项目。

Afiniti成立于2003年，业务遍及英国和美国，是一家全球性业务变革咨询公司，为客户提供人员、流程、系统和数据层面的全方位复杂转型支持，并通过创新咨询服务推动变革落地。该公司主要服务于受到高度监管、以安全为驱动的资产密集型组织，这类组织往往员工规模庞大且地域分布广泛，涉足能源、公用事业、生命科学、交通和建筑等行业。Afiniti与众多知名品牌合作，在组织架构、数字化与AI、企业文化以及运营模式转型领域提供端到端专业服务，尤其擅长应对并购、大规模技术应用、变革项目成效不及预期且尚未实现既定价值等复杂场景。

Afiniti高级合伙人Corrina Jorgensen表示：“我们的服务核心是帮助组织将战略抱负转化为持久的行为和运营变革。成功的转型取决于引导员工适应并接受全新的思维和工作方式，而非仅依靠技术和流程的改进。与Andersen Consulting的合作使我们能够扩大以人为本服务理念的覆盖范围，同时为客户管理日趋复杂的转型项目提供支持。我们携手合作，能够帮助组织创造有意义的变革，使其得到全员采纳、长期维系，并深度融入企业的日常运营模式。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“当下各类组织面临日益严峻的快速转型压力，同时需要确保变革能够在全企业范围内落地推行。Afiniti在指导大规模转型计划方面的经验为我们的咨询平台增添了重要维度，并增强了我们支持客户应对复杂变革的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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