MC accélère la transformation de sa chaîne d’approvisionnement avec Blue Yonder Cognitive Solutions

PORTO, Portugal et DALLAS--(BUSINESS WIRE)--MC, la division retail de Sonae - un acteur majeur du marché portugais de l’épicerie et de la vente au détail de produits de parapharmacie, de bien-être et de beauté dans toute la péninsule ibérique - a sélectionné Blue Yonder Cognitive Solutions for Allocation and Replenishment afin de faire progresser la transformation de sa chaîne d’approvisionnement. Avec plus de 400 magasins de formats variés, MC exploite de grands supermarchés et hypermarchés tels que Continente, ainsi que des supérettes, des magasins de parapharmacie et de bien-être et des services d’épicerie en ligne. Les solutions avancées de Blue Yonder, optimisées par intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML), aideront l’entreprise à améliorer sa visibilité sur les prévisions en matière de demande. Les nouvelles solutions seront implémentées par Blue Yonder Services.

« Le secteur de la distribution alimentaire traverse une période de changements importants, qui souligne la nécessité de gagner en agilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous avions besoin d’une visibilité de bout en bout et d’une planification des stocks plus rapide et plus précise pour faire face à l’incertitude de la demande tout en priorisant nos objectifs commerciaux », explique Sofia Castro, responsable de la chaîne d’approvisionnement chez MC. « Les capacités de prévision brevetées de Blue Yonder en matière d’IA et de machine learning nous ont impressionnés. Elles nous aident à établir une source unique de vérité et à coordonner la prise de décision en matière de planification de la demande et de l’offre. Enfin, elles répondent à notre besoin de couvrir l’ensemble de notre portefeuille de vente au détail, ce qui permet à nos équipes d’obtenir des résultats plus efficacement. »

La solution Blue Yonder Allocation and Replenishment, basée sur la plateforme Blue Yonder, apporte des fonctionnalités de planification des stocks à plusieurs échelons ce qui permet aux détaillants de gérer leurs stocks en bénéficiant d’une visibilité sur les contraintes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les responsables de la planification peuvent automatiser le flux des produits tout au long de leur cycle de vie afin d’optimiser les ventes à plein tarif en s'appuyant sur des prévisions basées sur les ventes réelles.

Grâce à Blue Yonder, MC pourra bénéficier des avantages suivants :

Fidéliser les clients en ayant le bon produit au bon endroit au bon moment, en améliorant l'adéquation des stocks à la demande régionale et en évitant la détérioration des produits périssables

Réduire les interventions manuelles en tenant compte des contraintes au moment du calcul

Augmenter la rotation des stocks en tenant compte de l'incertitude de la demande et en optimisant les investissements dans les stocks

Exploiter le clustering comportemental basé sur le machine learning pour analyser une plus grande quantité de données de planification de la chaîne d’approvisionnement que les systèmes traditionnels basés sur des règles. Cela améliore l’adéquation des assortiments aux tendances d’achat saisonnières et accélère la rotation des stocks

Optimiser l’efficacité grâce à des flux de travail fluides entre les différentes équipes

« Cette initiative de MC reflète une tendance plus large qui voit de plus en plus les grands détaillants adopter des solutions basées sur l’IA et le machine learning pour relever les défis du secteur de l’épicerie et du commerce de détail », indique Terry Turner, président de la division internationale des biens de consommation, des sciences de la vie et de l’épicerie chez Blue Yonder. « Grâce à Blue Yonder, MC bénéficiera d’analyses et de d’insight prédictifs alimentés par l’IA et le machine learning, permettant à l’entreprise d’anticiper les tendances du marché et d’optimiser sa prise de décision afin de dépasser systématiquement les attentes des clients. »

Autres ressources :

À propos de MC

MC est un leader du secteur de la distribution alimentaire au Portugal. L'entreprise exploite un portefeuille de formats de distribution alimentaire (Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online et Meu Super), des entreprises de parapharmacie, bien-être et esthétique (Wells, Arenal et Druni), ainsi que d’autres entreprises de croissance complémentaires (Bagga, Go Natural et note!).

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est une entreprise spécialisée en IA pour la chaîne d’approvisionnement. Leader mondial de la transformation numérique de bout en bout des chaînes d’approvisionnement, Blue Yonder propose une plateforme unifiée, pilotée par l’IA, et un réseau à plusieurs niveaux qui permettent aux entreprises d’opérer de manière durable, de se développer de façon rentable et de ravir leurs clients, le tout à la vitesse de la machine. Pionnière dans l’application de solutions d’IA aux défis les plus complexes de la chaîne d’approvisionnement, Blue Yonder, grâce à ses innovations modernes et à son expertise inégalée du secteur, aide plus de 3 000 détaillants, industriels et prestataires logistiques à gérer en toute confiance la complexité et les perturbations de leur chaîne d’approvisionnement. blueyonder.com

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