阿聯承諾向本土製造商提供490億美元投資

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國（簡稱：阿聯）週一承諾提供價值490億美元的工業採購機會，並宣布計劃實現5000多種產品的在地化，此舉標誌著這個海灣國家將加倍推進其工業主權議程。

阿聯工業與先進技術部部長Sultan Al Jaber博士在第五屆「阿聯製造」（Make It In The Emirates）博覽會開幕式上發表了這項聲明，此次活動正值該地區歷經嚴峻考驗之後。

他表示：「歷史會銘記各國所經歷的挑戰，也會同樣銘記各國如何因應挑戰以及接下來的發展方向。」

TA’ZIZ宣布簽署總值405億美元的協議，旨在擴大阿聯的化學品生產能力。這些商機包括產品承購協議，以及為阿聯首座世界級甲醇工廠提供20億美元的融資。

此外，阿聯也啟動了規模達2.7億美元的國家工業韌性基金（NIRF），該基金將創造4,000個就業崗位，並最終取代高達245億美元的工業進口（每年8.2億美元）。週日，阿布達比國家石油公司（ADNOC）宣布了價值544億美元的採購機會和計劃專案。

預計本週還將達成數十億美元的交易和投資。

Al Jaber博士將阿聯退出歐佩克和歐佩克+描述為「一項經過深思熟慮的策略決策」，符合阿聯的長期經濟發展目標。

「這並非針對任何國家，」他表示，並補充說這項決定「讓我們更有能力加速投資、拓展業務並創造價值。」

Al Jaber博士表示，阿聯的工業貢獻已達545億美元，較2021年成長70%，工業出口額攀升至714億美元，其中先進工業出口額達251億美元。

新增的490億美元採購承諾將在未來十年內落實，重點在於扶持對經濟、糧食和醫療安全至關重要的產業。

「經濟安全無法進口，必須靠自身建設和維護。」Al Jaber博士表示。

Al Jaber博士補充道：「當荷莫茲海峽這樣的重要航道關閉時，影響的不僅僅是一個地區，而是整個全球經濟。」

「國際航行自由不容談判，也不容妥協。」

Al Jaber博士直接面向國際投資者，將阿聯定位為全球製造平台，並強調了其靈活的監理環境、先進的物流體係以及與國際市場的互聯互通。

*來源：AETOSWire

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