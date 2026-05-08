Los EAU destinan 49 000 millones de dólares a los fabricantes locales

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron el lunes oportunidades de contratación industrial por valor de 49 000 millones de dólares y revelaron sus planes para localizar más de 5000 productos, en un momento en que el país del Golfo redobla su apuesta por la soberanía industrial.

El Dr. Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, anunció la noticia en la inauguración de la quinta edición del evento “Make it in the Emirates”, al término de un período que ha puesto a prueba a la región.

“La historia rememora los desafíos a los que se enfrentan las naciones. Pero también recuerda cómo reaccionan ante ellos y qué construyen para superarlos”, afirmó.

TA’ZIZ anunció acuerdos por valor de 40 500 millones de dólares destinados a ampliar la capacidad de producción química de los EAU. Las oportunidades incluyen contratos de compraventa y una financiación de 2000 millones de dólares para la primera planta de metanol a escala mundial de los EAU.

También se puso en marcha un Fondo Nacional de Resiliencia Industrial (NIRF, por sus siglas en inglés) de 270 millones de dólares, que creará 4000 puestos de trabajo y, con el tiempo, sustituirá importaciones industriales de hasta 24 500 millones de dólares (820 millones de dólares al año). El domingo, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) dio a conocer oportunidades de adquisición y proyectos planificados por valor de 54 400 millones de dólares.

Se esperan acuerdos e inversiones por miles de millones más a lo largo de la semana.

El Dr. Al Jaber describió la salida de los EAU de la OPEP y la OPEP+ como “una decisión estratégica cuidadosamente meditada” en consonancia con las ambiciones económicas a largo plazo del país.

“No está dirigida contra nadie”, afirmó, y añadió que la decisión “nos da mayor capacidad para acelerar la inversión, expandirnos y crear valor”.

El Dr. Al Jaber señaló que la contribución del sector industrial de los EAU ha alcanzado los 54 500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 70% con respecto a 2021, mientras que las exportaciones industriales ascendieron a 71 400 millones de dólares, incluidos 25 100 millones de dólares en exportaciones industriales avanzadas.

El nuevo compromiso de compraventa por valor de 49 000 millones de dólares se ejecutará a lo largo de la próxima década y se centra en sectores fundamentales para la seguridad económica, alimentaria y sanitaria.

“La seguridad económica no se puede importar, debemos construirla y protegerla”, sentenció el Dr. Al Jaber.

El Dr. Al Jaber añadió: “Cuando se cierra una arteria vital como el estrecho de Ormuz, no solo afecta a una región, sino a toda la economía mundial”.

“La libertad de navegación internacional no es algo negociable y no puede verse comprometida”.

Dirigiéndose directamente a los inversores internacionales, el Dr. Al Jaber presentó a los EAU como una plataforma de fabricación global, destacando su normativa flexible, su logística avanzada y su conexión con los mercados internacionales.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.