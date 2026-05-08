-

Criteo sceglie Navan per modernizzare la gestione globale dei viaggi

La piattaforma globale di intelligence commerciale registra l'alta soddisfazione dei dipendenti grazie a Navan

original Global commerce intelligence platform delivers high employee satisfaction with Navan

Global commerce intelligence platform delivers high employee satisfaction with Navan

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale basata sull'intelligenza artificiale specializzata in viaggi e spese d'affari, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Criteo, la piattaforma globale di intelligence commerciale, per modernizzare il suo programma di viaggio globale.

Criteo si è posta l'obiettivo di fornire al suo personale a livello globale un'esperienza di prenotazione di viaggio facile da usare, che porti visibilità e controllo alla sue spese di viaggio. Dando priorità all'eccellenza operativa e all'esperienza dei dipendenti, Criteo ha scelto Navan per il suo ampio inventario, la sua piattaforma unica di viaggio e pagamenti e la competenza globale nella rendicontazione della sostenibilità.

“Volevamo dare ai nostri team uno strumento di viaggio facile da usare come le app che utilizzano nella vita personale”, ha affermato Sarah Glickman, Direttore finanziario di Criteo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Navan Press
press@navan.com

Industry:

Navan

NASDAQ:NAVN
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Navan Press
press@navan.com

More News From Navan

Riassunto: Schindler seleziona Navan per ottimizzare le operazioni di viaggio globali

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Schindler, il fornitore leader di soluzioni di mobilità urbana sostenibili e intelligenti, per la modernizzazione del suo programma di viaggi globale. Forte di oltre 150 anni di innovazioni nel settore, Schindler ha ridefinito il concetto di mobilità nelle società urbane, evolvendosi da produttore gl...

Riassunto: Darktrace rinnova il suo programma di gestione dei viaggi grazie a Navan

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale di gestione dei viaggi e delle spese aziendali, oggi annuncia di essere stata selezionata per modernizzare il programma globale di viaggi di Darktrace, leader internazionale nell'AI per la cibersicurezza. "In un contesto di espansione accelerata da parte di Darktrace, la collaborazione diretta è fondamentale", è il commento di David Smith, Chief People Officer presso Darktrace. "L'inventario e l'esperienza u...

Riassunto: Simon-Kucher sceglie Navan per modernizzare il programma globale di viaggio

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese aziendali basata sull'AI, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Simon-Kucher, la società di consulenza leader mondiale nel settore della crescita commerciale e dei prezzi, come suo partner globale di viaggi. I team di Simon-Kucher ora avranno accesso alla piattaforma di gestione viaggi basata sull'AI di Navan in oltre dodici mercati, tra cui Nordamerica, Europa e regione APAC. “Il nostro la...
Back to Newsroom