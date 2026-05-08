Criteo sceglie Navan per modernizzare la gestione globale dei viaggi

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale basata sull'intelligenza artificiale specializzata in viaggi e spese d'affari, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Criteo, la piattaforma globale di intelligence commerciale, per modernizzare il suo programma di viaggio globale.

Criteo si è posta l'obiettivo di fornire al suo personale a livello globale un'esperienza di prenotazione di viaggio facile da usare, che porti visibilità e controllo alla sue spese di viaggio. Dando priorità all'eccellenza operativa e all'esperienza dei dipendenti, Criteo ha scelto Navan per il suo ampio inventario, la sua piattaforma unica di viaggio e pagamenti e la competenza globale nella rendicontazione della sostenibilità.

“Volevamo dare ai nostri team uno strumento di viaggio facile da usare come le app che utilizzano nella vita personale”, ha affermato Sarah Glickman, Direttore finanziario di Criteo.

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