Volvo Cars incorpora el radar Gen 8 de Aptiv para impulsar la próxima generación de prestaciones de seguridad

SCHAFFHAUSEN, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), líder mundial en tecnología industrial, anunció hoy que Volvo Cars seleccionó la plataforma de radar Gen 8 de Aptiv para incorporarla en sus futuros vehículos a partir de 2028. Se prevé que esta plataforma permita integrar una amplia gama de funciones avanzadas de seguridad y asistencia a la conducción, en línea con la transición de ambas empresas hacia arquitecturas definidas por software.

Esta colaboración refleja el compromiso compartido de ambas empresas con la seguridad y une las tecnologías de percepción inteligente de Aptiv con la misión histórica de Volvo Cars de contribuir a una mayor protección de las personas dentro y fuera del vehículo, además de avanzar hacia un futuro con menos accidentes y lesiones en las carreteras.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.