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Volvo Cars incorpora el radar Gen 8 de Aptiv para impulsar la próxima generación de prestaciones de seguridad

La avanzada tecnología de radar de Aptiv refuerza el compromiso histórico de Volvo Cars con una conducción más segura para todos

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SCHAFFHAUSEN, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), líder mundial en tecnología industrial, anunció hoy que Volvo Cars seleccionó la plataforma de radar Gen 8 de Aptiv para incorporarla en sus futuros vehículos a partir de 2028. Se prevé que esta plataforma permita integrar una amplia gama de funciones avanzadas de seguridad y asistencia a la conducción, en línea con la transición de ambas empresas hacia arquitecturas definidas por software.

Esta colaboración refleja el compromiso compartido de ambas empresas con la seguridad y une las tecnologías de percepción inteligente de Aptiv con la misión histórica de Volvo Cars de contribuir a una mayor protección de las personas dentro y fuera del vehículo, además de avanzar hacia un futuro con menos accidentes y lesiones en las carreteras.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Lisa Scalzo
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