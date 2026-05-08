Andersen Consulting攜手Afiniti強化企業轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Afiniti簽署合作協議，後者是一家總部位於英國的全球業務轉型顧問公司，協助各類企業交付和持續推進複雜的變革計畫。

Afiniti成立於2003年，業務遍及英國和美國，是一家全球性業務變革顧問公司，為客戶提供人員、流程、系統和資料層面的全方位複雜轉型支援，並透過創新顧問服務推動變革落地。該公司主要服務於受到高度監管、以安全為驅動的資產密集型企業，這類企業往往員工規模龐大且地域分佈廣泛，跨足能源、公用事業、生命科學、交通運輸和建築等產業。Afiniti與眾多知名品牌合作，在組織架構、數位化與AI、企業文化以及營運模式轉型領域提供端對端專業服務，尤其擅長因應購併、大規模技術應用、變革計畫成效不及預期且尚未實現既定價值等複雜場景。

Afiniti資深合夥人Corrina Jorgensen表示：「我們的服務核心是協助企業將策略抱負轉化為持久的行為和營運變革。成功的轉型取決於激勵員工適應並接受全新的思維和工作方式，而非僅仰賴技術和流程的改進。與Andersen Consulting的合作使我們能夠擴大以人為本服務構想的涵蓋範圍，同時為客戶管理日趨複雜的轉型計畫提供支援。我們攜手合作，能夠協助企業創造有意義的變革，使其得到全員採納、長期維繫，並深度融入企業的日常營運模式。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「當下各類企業面臨日益嚴峻的快速轉型壓力，同時需要確保變革能夠在全企業範圍內落地推行。Afiniti在指導大規模轉型計畫方面的經驗為我們的顧問平台增添了重要層面，並強化了我們支援客戶因應複雜變革的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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