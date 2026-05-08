Altasciences en Certara kondigen een strategisch partnerschap aan om de vroege ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen

LAVAL, Québec & RADNOR, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , een bedrijf gespecialiseerd in volledig geïntegreerde oplossingen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, en Certara (Nasdaq: CERT), een wereldleider in MIDD (Model-Informed Drug Development), kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan om programma's voor ontwikkeling in vroege fase te versnellen.

Minder dan de helft van preklinische kandidaatgeneesmiddelen bereiken met succes eerste klinische studies bij mensen. Mislukkingen zijn te wijten aan toxiciteit, ongunstige farmacokinetische eigenschappen, gebrek aan doeltreffendheid en uitdagingen om resultaten bij dieren om te zetten naar mensen. Een groot aantal van deze risico's kan worden gemilderd via een benadering gericht op een volledig geïntegreerde MIDD (model-informed drug development).

Gebaseerd op het Acceleration Platform van Altasciences, kunnen sponsors dankzij de integratie van Certara’s strategische services voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en biosimulatietechnologie aantoning van de werking eerder tot stand brengen, efficiëntere studies ontwerpen en met meer vertrouwen geïnformeerde go/no-go beslissngen nemen.

