-

Altasciences en Certara kondigen een strategisch partnerschap aan om de vroege ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen

LAVAL, Québec & RADNOR, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , een bedrijf gespecialiseerd in volledig geïntegreerde oplossingen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, en Certara (Nasdaq: CERT), een wereldleider in MIDD (Model-Informed Drug Development), kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan om programma's voor ontwikkeling in vroege fase te versnellen.

Minder dan de helft van preklinische kandidaatgeneesmiddelen bereiken met succes eerste klinische studies bij mensen. Mislukkingen zijn te wijten aan toxiciteit, ongunstige farmacokinetische eigenschappen, gebrek aan doeltreffendheid en uitdagingen om resultaten bij dieren om te zetten naar mensen. Een groot aantal van deze risico's kan worden gemilderd via een benadering gericht op een volledig geïntegreerde MIDD (model-informed drug development).

Gebaseerd op het Acceleration Platform van Altasciences, kunnen sponsors dankzij de integratie van Certara’s strategische services voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en biosimulatietechnologie aantoning van de werking eerder tot stand brengen, efficiëntere studies ontwerpen en met meer vertrouwen geïnformeerde go/no-go beslissngen nemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

Industry:

Altasciences

NASDAQ:CERT
Details
Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
Employees: 2,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

More News From Altasciences

Samenvatting: ALTASCIENCES KONDIGT AAN DAT CHRIS PERKIN IS BENOEMD TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR; MARIE-HÉLÈNE RAIGNEAU IS BENOEMD TOT CHIEF EXECUTIVE OFFICER

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences heeft vandaag bekendgemaakt dat Chris Perkin is benoemd tot lid van de raad van bestuur van het bedrijf, met ingang van dinsdag 24 februari 2026. Nadat zij in de afgelopen 12 maanden haar leiderschap heeft overgedragen, is Marie-Hélène Raigneau, sinds april 2025 president van het bedrijf, benoemd tot Chief Executive Officer, eveneens met ingang van dinsdag 24 februari 2026. “Ik heb meer dan twintig jaar met Marie-Hélène samengewerkt en heb er alle ve...

Samenvatting: Altasciences en Evidence Matters kondigen een strategische samenwerking aan om AI-ondersteunde teksttechniek voor het schrijven van regelgeving in de biowetenschappen te bevorderen

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, een volledig geïntegreerde CRO/CDMO die uitgebreide oplossingen voor de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling biedt, kondigt verheugd een strategische samenwerking aan met Evidence Matters, een pionier op het gebied van klinische onderzoeksgegevenswetenschap en documentengineering. Dit partnerschap combineert de praktijkgerichte expertise van Altasciences op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling met de innovatieve, Text Engineering-technolo...

Samenvatting: Altasciences gekozen door Steel Therapeutics om de lancering van het toxicologische hoofdonderzoek naar Fizurex™ te ondersteunen

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences is verheugd dat het door Steel Therapeutics, Inc. (“Steel”) is gekozen om een toxicologisch hoofdonderzoek te starten naar Fizurex™, een nieuwe plaatselijke behandeling voor anale kloofjes. Het onderzoek dat voldoet aan het GLP-kwaliteitssysteem wordt momenteel uitgevoerd in de preklinische faciliteit van Altasciences in Columbia, Missouri. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Steel op het gebied van regelgeving, nu het bedrijf zich...
Back to Newsroom