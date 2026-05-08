Andersen Consulting versterkt capaciteiten voor organisatietransformatie met Afiniti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Afiniti, een wereldwijd opererend adviesbureau voor bedrijfstransformatie met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Afiniti helpt organisaties bij het implementeren en in stand houden van complexe veranderingsprogramma's.

Afiniti, opgericht in 2003, is een internationaal adviesbureau voor bedrijfsveranderingen met vestigingen in het VK en de VS. Het bedrijf ondersteunt klanten bij complexe transformaties op het gebied van mensen, processen, systemen en data, en brengt verandering tot leven door middel van creatieve adviesdiensten. Afiniti richt zich voornamelijk op sterk gereguleerde, veiligheidsgerichte en kapitaalintensieve organisaties met grote, geografisch verspreide personeelsbestanden in sectoren zoals energie, nutsbedrijven, life sciences, transport en bouw. Afiniti werkt samen met bekende merken om end-to-end expertise te leveren op het gebied van organisatie-, digitale en AI-, cultuur- en operationele modeltransformatie, met name in complexe scenario's zoals fusies en overnames, grootschalige technologie-implementatie en onderpresterende veranderingsprogramma's die hun beoogde waarde nog niet hebben gerealiseerd.

“Onze projecten richten zich op het helpen van organisaties bij het vertalen van strategische ambities naar duurzame gedrags- en operationele veranderingen,” aldus Corrina Jorgensen, senior partner bij Afiniti. “Succesvolle transformatie hangt af van het inspireren van mensen om zich aan te passen en nieuwe manieren van denken en werken te omarmen, en niet alleen van technologische en procesverbeteringen. De samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat het bereik van onze mensgerichte aanpak te vergroten en klanten te ondersteunen bij het beheren van steeds complexere transformatieprogramma's. Samen kunnen we organisaties helpen betekenisvolle veranderingen te creëren die worden geaccepteerd, duurzaam zijn en verankerd in hun manier van werken.”

“Organisaties staan tegenwoordig onder steeds grotere druk om zich snel aan te passen en tegelijkertijd te zorgen dat veranderingen in de hele organisatie worden doorgevoerd,” verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De ervaring van Afiniti met het begeleiden van grootschalige transformatie-initiatieven voegt een belangrijke dimensie toe aan ons consultancyplatform en versterkt ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het omgaan met complexe veranderingen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd consultancybureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waarderingen, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen aan via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

