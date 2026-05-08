Andersen Consulting wzmacnia zdolności w dziedzinie transformacji organizacji wraz z nawiązaniem współpracy z Afiniti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z globalną firmą konsultacyjną Afiniti ze Zjednoczonego Królestwa specjalizującą się w transformacji przedsiębiorstw; firma pomaga organizacjom w przeprowadzaniu i kontynuacji złożonych programów zmian.

Założona w 2003 r. firma Afiniti jest globalną firmą konsultingową wyspecjalizowaną w zmianach przedsiębiorstw, prowadzącą działalność w Zjednoczonym Królestwie i USA, która wspiera klientów w złożonych procesach transformacji w odniesieniu do personelu, procesów, systemów i danych oraz wciela zmiany za pomocą kreatywnych usług konsultingowych. Firma obsługuje głównie kapitałochłonne organizacje ukierunkowane na bezpieczeństwo i podlegające ścisłym regulacjom, zarządzające licznym, rozproszonym po różnych regionach personelem w sektorach takich jak między innymi energetyka, usługi komunalne, nauki biologiczne, transport i budownictwo. Afiniti współpracuje ze znanymi markami, oferując kompleksową wiedzę fachową w dziedzinie kwestii organizacyjnych, aspektów cyfrowych i AI, zmian kultury i transformacji modeli operacyjnych, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach, takich jak fuzje i przejęcia, wdrażanie technologii na dużą skalę i niewystarczająca realizacja programów zmian, które nie przynoszą jeszcze zamierzonych korzyści.

– Nasze działania koncentrują się na wspieraniu organizacji w przekuwaniu strategicznych ambicji w trwałe zmiany zachowania i zmiany operacyjne – powiedziała Corrina Jorgensen, wspólniczka wyższego szczebla firmy Afiniti. – Skuteczna transformacja zależy od adaptacji inspirujących pracowników i przyjmowaniu przez nich nowych sposobów myślenia i wykonywania pracy, a nie tylko od usprawnień technologicznych i udoskonalonych procesów. Współpraca z Andersen Consulting umożliwia nam zwiększenie zasięgu podejścia ukierunkowanego na ludzi przy jednoczesnym wspieraniu klientów w zarządzaniu coraz bardziej złożonymi programami transformacji. Razem możemy pomagać organizacjom we wprowadzaniu istotnych zmian, które spotkają się z akceptacją pracowników, będą trwałe i zakorzenią się w sposobach prowadzenia działalności.

– Dziś organizacje mierzą się z coraz większą presją, by szybko dostosowywać się do zmian przy jednoczesnym zapewnieniu ich wdrożenia w całokształcie działalności – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Doświadczenie Afiniti w zakresie przeprowadzania inicjatyw transformacyjnych na dużą skalę wzbogaca naszą platformę konsultingową, nadając jej istotny wymiar, oraz wzmacnia nasze zdolności do wspierania klientów stawiających czoła skomplikowanym zmianom.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

