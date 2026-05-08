Emirados Árabes Unidos investem US$ 49 bilhões em fabricantes locais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Os Emirados Árabes Unidos (EAU) prometeram US$ 49 bilhões em oportunidades de compras industriais na segunda-feira e anunciaram planos para localizar mais de 5.000 produtos, reforçando sua agenda de soberania industrial.

O Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU, fez o anúncio na abertura da quinta edição do Make it in the Emirates, que ocorre após um período que testou a região.

“A história se lembra dos desafios que as nações enfrentam. Mas também se lembra de como as nações respondem a eles e do que constroem em seguida”, disse ele.

A TA’ZIZ anunciou acordos no valor de US$ 40,5 bilhões com o objetivo de expandir a capacidade de produção química dos Emirados Árabes Unidos. As oportunidades incluem contratos de fornecimento e um financiamento de US$ 2 bilhões para a primeira planta de metanol em escala mundial dos Emirados Árabes Unidos.

Também foi lançado um Fundo Nacional de Resiliência Industrial (NIRF) de US$ 270 milhões, que criará 4.000 empregos e, eventualmente, substituirá até US$ 24,5 bilhões em importações industriais (US$ 820 milhões por ano). No domingo, a ADNOC revelou US$ 54,4 bilhões em oportunidades de aquisição e projetos planejados.

Espera-se que mais bilhões em acordos e investimentos sejam anunciados ao longo da semana.

O Dr. Al Jaber descreveu a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e da OPEP+ como “uma decisão estratégica cuidadosamente ponderada”, alinhada às ambições econômicas de longo prazo do país.

“Não é uma decisão direcionada contra ninguém”, disse ele, acrescentando que a decisão “nos dá maior capacidade de acelerar investimentos, expandir e gerar valor”.

O Dr. Al Jaber afirmou que a contribuição do setor industrial dos Emirados Árabes Unidos atingiu US$ 54,5 bilhões, um aumento de 70% em relação a 2021, enquanto as exportações industriais subiram para US$ 71,4 bilhões — incluindo US$ 25,1 bilhões em exportações industriais avançadas.

O novo compromisso de aquisição de US$ 49 bilhões será implementado ao longo da próxima década e visa setores críticos para a segurança econômica, alimentar e de saúde.

“A segurança econômica não pode ser importada — ela precisa ser construída e protegida”, disse o Dr. Al Jaber.

O Dr. Al Jaber acrescentou: “Quando uma artéria vital como o Estreito de Ormuz é fechada, isso não afeta apenas uma região — afeta toda a economia global.”

“A liberdade de navegação internacional é inegociável e não pode ser comprometida.”

Dirigindo-se diretamente a investidores internacionais, o Dr. Al Jaber posicionou os Emirados Árabes Unidos como uma plataforma global de manufatura — citando a regulamentação flexível, a logística avançada e a conectividade com os mercados internacionais.

*Fonte: AETOSWire

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