-

Emirados Árabes Unidos investem US$ 49 bilhões em fabricantes locais

Emirados Árabes Unidos planejam localizar mais de 5.000 produtos em busca de soberania industrial – Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e CEO do Grupo ADNOC, Dr. Sultan Al Jaber

Video: UAE commits $49bn to local manufacturers (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Os Emirados Árabes Unidos (EAU) prometeram US$ 49 bilhões em oportunidades de compras industriais na segunda-feira e anunciaram planos para localizar mais de 5.000 produtos, reforçando sua agenda de soberania industrial.

O Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos EAU, fez o anúncio na abertura da quinta edição do Make it in the Emirates, que ocorre após um período que testou a região.

“A história se lembra dos desafios que as nações enfrentam. Mas também se lembra de como as nações respondem a eles e do que constroem em seguida”, disse ele.

A TA’ZIZ anunciou acordos no valor de US$ 40,5 bilhões com o objetivo de expandir a capacidade de produção química dos Emirados Árabes Unidos. As oportunidades incluem contratos de fornecimento e um financiamento de US$ 2 bilhões para a primeira planta de metanol em escala mundial dos Emirados Árabes Unidos.

Também foi lançado um Fundo Nacional de Resiliência Industrial (NIRF) de US$ 270 milhões, que criará 4.000 empregos e, eventualmente, substituirá até US$ 24,5 bilhões em importações industriais (US$ 820 milhões por ano). No domingo, a ADNOC revelou US$ 54,4 bilhões em oportunidades de aquisição e projetos planejados.

Espera-se que mais bilhões em acordos e investimentos sejam anunciados ao longo da semana.

O Dr. Al Jaber descreveu a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e da OPEP+ como “uma decisão estratégica cuidadosamente ponderada”, alinhada às ambições econômicas de longo prazo do país.

“Não é uma decisão direcionada contra ninguém”, disse ele, acrescentando que a decisão “nos dá maior capacidade de acelerar investimentos, expandir e gerar valor”.

O Dr. Al Jaber afirmou que a contribuição do setor industrial dos Emirados Árabes Unidos atingiu US$ 54,5 bilhões, um aumento de 70% em relação a 2021, enquanto as exportações industriais subiram para US$ 71,4 bilhões — incluindo US$ 25,1 bilhões em exportações industriais avançadas.

O novo compromisso de aquisição de US$ 49 bilhões será implementado ao longo da próxima década e visa setores críticos para a segurança econômica, alimentar e de saúde.

“A segurança econômica não pode ser importada — ela precisa ser construída e protegida”, disse o Dr. Al Jaber.

O Dr. Al Jaber acrescentou: “Quando uma artéria vital como o Estreito de Ormuz é fechada, isso não afeta apenas uma região — afeta toda a economia global.”

“A liberdade de navegação internacional é inegociável e não pode ser comprometida.”

Dirigindo-se diretamente a investidores internacionais, o Dr. Al Jaber posicionou os Emirados Árabes Unidos como uma plataforma global de manufatura — citando a regulamentação flexível, a logística avançada e a conectividade com os mercados internacionais.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Sara Alqarout
00971529456243

Industry:

Make it in the Emirates Forum

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Sara Alqarout
00971529456243

More News From Make it in the Emirates Forum

Formando o futuro: EAU aceleram o crescimento industrial com empregos recordes, exportações e acesso ao mercado internacional

ABU DHABI, EAU--(BUSINESS WIRE)--Os EAU inauguraram a quarta edição do 'Make it in the Emirates', sua principal plataforma industrial, sinalizando um salto ousado em sua ambição de se tornar uma das principais economias do mundo direcionadas à fabricação e à tecnologia. Organizado sob o tema "Indústrias Avançadas e Aceleradas", o evento de quatro dias reúne mais de 700 expositores e mais de 50.000 participantes inscritos, que revelam um conjunto de investimentos e acordos estratégicos para inte...

Emirados Árabes Unidos comprometem mais US$ 6,26 bilhões em investimentos industriais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Empresas estatais e privadas dos Emirados Árabes Unidos destinaram mais US$ 6,26 bilhões para a produção local durante o Fórum Make it in the Emirates (MIITE), concluído na terça-feira. Organizado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada (MoIAT), o fórum testemunhou uma série de anúncios, incluindo um compromisso de US$ 820 milhões para a compra de equipamentos médicos produzidos localmente. Os anúncios de compras locais se baseiam n...

Projetos de valor a nível nacional dos Emirados Árabes Unidos (EAU) direcionam bilhões às empresas locais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Mais de $ 27,23 bilhões foram redirecionados à economia local desde que o Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada (MoIAT) dos EAU e a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) lançaram importantes programas de valor no país para apoiar as indústrias nacionais. Ao falar hoje no Fórum "Make in the Emirates", Sua Excelência Abdulla Al Shamsi, subsecretário adjunto do MoIAT, disse que mais de $ 14,43 bilhões em investimentos foram...
Back to Newsroom