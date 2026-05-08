Les Émirats arabes unis injectent 49 milliards de dollars pour accélérer l’essor de l’industrie locale

ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé, lundi, leur engagement à générer 49 milliards de dollars d’opportunités d’approvisionnement industriel, tout en dévoilant un plan ambitieux visant à localiser plus de 5 000 produits. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accélération de l’État du Golfe de la stratégie nationale de souveraineté industrielle du pays.

L’annonce a été faite par le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, à l’occasion de l’inauguration de la cinquième édition de « Make it in the Emirates ». L’événement intervient dans un contexte régional marqué par une succession de défis économiques et géopolitiques, qui ont mis la région à l’épreuve.

« L’histoire retient les défis auxquels les nations sont confrontées. Mais elle retient également la manière dont elles y répondent, et ce qu’elles choisissent de construire ensuite », a-t-il déclaré.

TA’ZIZ a annoncé la signature d’accords d’une valeur de 40,5 milliards de dollars visant à accroître la capacité de production chimique des Émirats arabes unis. Ces opportunités comprennent des contrats d’achat (offtakes), ainsi qu’un financement de 2 milliards de dollars destiné à soutenir la première usine de méthanol à l’échelle mondiale du pays.

Par ailleurs, un Fonds national de résilience industrielle (National Industrial Resilience Fund – NIRF) d’un montant de 270 millions de dollars a été lancé. Ce dispositif devrait permettre la création de 4000 emplois et contribuer, à terme, à la substitution de jusqu’à 24,5 milliards de dollars d’importations industrielles, soit environ 820 millions de dollars par an.

Dans le même élan, ADNOC a dévoilé dimanche des opportunités d’approvisionnement et des projets planifiés représentant 54,4 milliards de dollars.

D’autres accords et investissements de plusieurs milliards de dollars sont attendus tout au long de la semaine, confirmant une dynamique soutenue de renforcement et d’expansion du secteur industriel émirati.

Le Dr Al Jaber a qualifié le retrait des Émirats arabes unis de l’OPEP et de l’OPEP+ de « décision stratégique mûrement réfléchie », en adéquation avec les ambitions économiques à long terme du pays.

« Cette décision n’est dirigée contre personne », a-t-il affirmé, ajoutant qu’elle « nous offre une plus grande capacité à accélérer les investissements, à nous développer et à créer davantage de valeur ».

Le Dr Al Jaber a également indiqué que la contribution du secteur industriel émirati a atteint 54,5 milliards de dollars, soit une hausse de 70 % par rapport à 2021. Dans le même temps, les exportations industrielles ont progressé à 71,4 milliards de dollars, dont 25,1 milliards de dollars provenant des exportations industrielles avancées.

Le nouvel engagement d’approvisionnement industriel de 49 milliards de dollars sera déployé au cours de la prochaine décennie et ciblera des secteurs jugés essentiels à la sécurité économique, alimentaire et sanitaire du pays.

« La sécurité économique ne peut pas être importée — elle doit être construite et protégée », a déclaré le Dr Al Jaber.

Il a également souligné : « Lorsqu’une artère vitale telle que le détroit d’Ormuz est fermée, cela n’affecte pas uniquement une région, cela impacte l’ensemble de l’économie mondiale. »

« La liberté de la navigation internationale n’est pas négociable et ne peut faire l’objet d’aucun compromis. »

S’adressant directement aux investisseurs internationaux, le Dr Al Jaber a présenté les Émirats arabes unis comme une plateforme mondiale de fabrication et d’industrie, mettant en avant leur cadre réglementaire flexible, leurs infrastructures logistiques avancées et leur forte connectivité avec les marchés internationaux.

La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire