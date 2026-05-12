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Le radar Aptiv Gen 8 sélectionné pour offrir des performances de nouvelle génération aux voitures Volvo

La technologie radar avancée d'Aptiv soutient l'ambition de Volvo Cars qui a toujours été de rendre les routes plus sûres pour tous

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SCHAFFHAUSEN, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE : APTV), leader mondial des technologies industrielles, a annoncé aujourd'hui que Volvo Cars a retenu la plateforme radar Gen 8 d'Aptiv pour l'intégrer à ses futurs véhicules, dès 2028. La plateforme devrait prendre en charge une gamme de fonctions de sécurité et d'aide à la conduite, tandis que les deux marques continuent de faire évoluer leurs gammes de véhicules vers des architectures définies par logiciel.

Cette collaboration souligne un engagement commun en matière de sécurité : celui d'aligner les technologies de perception intelligente d'Aptiv sur la mission permanente de Volvo Cars consistant à protéger les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule et à favoriser un avenir comptabilisant moins d'accidents et de blessés sur la route.

« Volvo Cars a toujours été animée par la conviction que la sécurité doit être conçue en fonction des personnes et des conditions de conduite réelles. La plateforme radar Gen 8 d'Aptiv nous permet d'intégrer des capacités de perception encore plus robustes à nos systèmes avancés d'aide à la conduite dans des environnements et des scénarios de conduite de plus en plus complexes », a déclaré Alwin Bakkenes, responsable de l'ingénierie logicielle chez Volvo Cars.

La plateforme radar Gen 8 d'Aptiv constitue la toute dernière avancée technologique de l'entreprise en matière de détection évolutive à haute résolution. Grâce à la conception exclusive des antennes et circuits intégrés d'Aptiv, le radar Gen 8 offre des performances de pointe et une détection à haute résolution, indispensables aux systèmes ADAS alimentés par l'IA et l'apprentissage automatique.

« L’engagement de Volvo Cars en matière de protection des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule a établi la norme en matière de sécurité automobile », a déclaré Matthew Cole, vice-président senior de la division Capteurs et Informatique. « Le radar Gen 8 d’Aptiv a été conçu dans le même but : fournir une perception fiable à haute résolution, performante dans une large gamme d’applications et de conditions environnementales. Nous sommes fiers d’accompagner Volvo Cars dans la poursuite de ses ambitions en matière de sécurité dans ses futurs programmes de véhicules. »

Conçue pour prendre en charge les fonctionnalités de sécurité et de conduite automatisée de nouvelle génération, la plateforme radar Aptiv Gen 8 offre les avantages suivants :

  • Optimisation de la capacité de résolution de scénarios complexes grâce à ses performances supérieures en matière de mesure et de discrimination angulaires
  • Robustesse accrue dans des conditions environnementales difficiles, telles que les intempéries et les environnements urbains complexes
  • Optimisation des performances de la fusion multi-capteurs, assurant une intégration fluide avec les caméras et autres technologies de perception
  • Architecture système évolutive adaptée au déploiement sur plusieurs gammes de véhicules et les marchés mondiaux

À propos d'Aptiv

Aptiv est une entreprise internationale de technologies industrielles qui propose des solutions plus automatisées, électrifiées et numérisées sur de nombreux marchés finaux. Rendez-vous sur aptiv.com.

À propos de Volvo Car Group

Volvo existe depuis 1927. Aujourd'hui, Volvo est l'une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde, avec des véhicules vendus dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la Bourse NASDAQ de Stockholm, sous le symbole boursier « VOLCAR B ».

« Pour la vie. Offrir la liberté de se déplacer de manière personnelle, durable et sûre. » Cette mission se reflète dans l'ambition de Volvo Cars de devenir un constructeur automobile entièrement électrique et dans son engagement à réduire en permanence son empreinte carbone, avec pour objectif la neutralité carbone d'ici 2040.

En 2025, Volvo Cars a vendu plus de 710 000 voitures, dont 46 % de véhicules électriques. Le personnel de Volvo Cars comptait en moyenne 42 600 personnes à temps plein. Son siège social, ses services de développement produit, de marketing et d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Ses usines de production sont implantées à Göteborg, Gand (Belgique), en Caroline du Sud (États-Unis), à Chengdu, Daqing et Taizhou (Chine). L'entreprise possède également des centres de recherche et développement et de conception à Göteborg et Shanghai (Chine).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Lisa Scalzo
Communication d'entreprise, Aptiv
lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan
Communication d'entreprise, Aptiv
ariel.gavilan@aptiv.com

Volvo Cars
Tel: +46 (0) 31 59 65 25
media@volvocars.com

Industry:

Aptiv PLC

NYSE:APTV
Release Versions
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Communication d'entreprise, Aptiv
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