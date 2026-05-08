Gli Emirati Arabi Uniti impegnano 49 miliardi di dollari a favore dei produttori locali

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Lunedì, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno promesso 49 miliardi di dollari in opportunità di approvvigionamento industriale e hanno annunciato l'intenzione di localizzare oltre 5.000 prodotti, rafforzando così il programma di sovranità industriale dello Stato del Golfo.

Sua Eccellenza il Dott. Sultan Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti, ha reso l'annuncio in occasione dell'apertura della quinta edizione di Make it in the Emirates, che segue un periodo che ha messo a dura prova la regione.

"La storia ricorda le sfide che le nazioni devono affrontare. Ma ricorda anche come le nazioni rispondono a tali sfide e cosa costruiscono in seguito", ha affermato.

TA'ZIZ ha annunciato accordi per un valore di 40,5 miliardi di dollari volti ad espandere la capacità produttiva chimica degli Emirati Arabi Uniti. Le opportunità includono contratti di acquisto e 2 miliardi di dollari di finanziamenti per il primo impianto di metanolo su scala mondiale degli Emirati Arabi Uniti.

È stato inoltre lanciato un Fondo nazionale per la resilienza industriale (National Industrial Resilience Fund, NIRF) da 270 milioni di dollari, che creerà 4.000 posti di lavoro e, in prospettiva, sostituirà fino a 24,5 miliardi di dollari di importazioni industriali (820 milioni di dollari all'anno). Domenica, ADNOC ha presentato 54,4 miliardi di dollari in opportunità di approvvigionamento e progetti programmati.

Nel corso della settimana sono previsti ulteriori miliardi di accordi e investimenti.

Il Dott. Al Jaber ha descritto l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC e dall'OPEC+ come "una decisione strategica attentamente valutata", in linea con le ambizioni economiche a lungo termine del Paese.

"Non è diretta contro nessuno", ha affermato, aggiungendo che la decisione "ci offre maggiori possibilità di accelerare gli investimenti, di espanderci e di creare valore".

Il Dott. Al Jaber ha affermato che il contributo del settore industriale degli Emirati Arabi Uniti ha raggiunto i 54,5 miliardi di dollari, con un aumento del 70% rispetto al 2021, mentre le esportazioni industriali sono salite a 71,4 miliardi di dollari, di cui 25,1 miliardi di dollari per le esportazioni di prodotti industriali avanzati.

Il nuovo impegno di acquisto da 49 miliardi di dollari sarà distribuito nel corso del prossimo decennio e si concentrerà su settori fondamentali per la sicurezza economica, alimentare e sanitaria.

"La sicurezza economica non può essere importata: deve essere costruita e protetta", ha affermato il Dott. Al Jaber.

Ha poi aggiunto: "Quando un'arteria vitale come lo Stretto di Hormuz viene chiusa, l'impatto non riguarda solo una regione, ma l'intera economia globale".

"La libertà di navigazione internazionale non è negoziabile e non può essere compromessa".

Rivolgendosi direttamente agli investitori internazionali, il Dott. Al Jaber ha presentato gli Emirati Arabi Uniti come una piattaforma produttiva globale, menzionando la flessibilità della regolamentazione, la logistica avanzata e la connettività ai mercati internazionali.

*Fonte: AETOSWire