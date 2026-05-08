Andersen Consulting fortalece las capacidades de transformación organizacional con Afiniti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con Afiniti, una consultora de transformación empresarial global con sede en el Reino Unido que ayuda a las organizaciones a implementar y mantener programas de cambio complejos.

Fundada en 2003, Afiniti es una consultora global especializada en la transformación empresarial con sede en el Reino Unido y Estados Unidos, que brinda apoyo a sus clientes en procesos de transformación complejos que abarcan el personal, los procesos, los sistemas y los datos, y que da vida al cambio a través de servicios de consultoría creativos. Los servicios de la empresa se dirigen en especial a organizaciones altamente reguladas, centradas en la seguridad y con un uso intensivo de activos, que cuentan con plantillas numerosas y dispersas desde el punto de vista geográfico en sectores como la energía, los servicios públicos, las ciencias de la vida, el transporte y la construcción. Afiniti colabora con marcas reconocidas para ofrecer experiencia integral en la transformación organizacional, digital y de inteligencia artificial, cultural y de modelos operativos, en particular en escenarios complejos como fusiones y adquisiciones, la adopción de tecnología a gran escala y programas de cambio de bajo rendimiento que aún no han alcanzado su valor previsto.

“Nuestras operaciones se centran en ayudar a las organizaciones a traducir sus ambiciones estratégicas en cambios operativos y de comportamiento duraderos”, señaló Corrina Jorgensen, socia sénior de Afiniti. “El éxito de una transformación depende de la capacidad de inspirar a las personas para que se adapten y adopten nuevas formas de pensar y trabajar, y no sólo de la tecnología y las mejoras en los procesos. La colaboración con Andersen Consulting nos permite ampliar el alcance de nuestro enfoque centrado en las personas, al tiempo que apoyamos a los clientes en la gestión de programas de transformación cada vez más complejos. Podemos ayudar de manera conjunta a las organizaciones para que generen un cambio significativo que sea adoptado, sostenido e integrado en su forma de operar”.

“Hoy en día, las empresas se ven cada vez más obligadas a adaptarse con rapidez mientras deben asegurarse de que la transformación sea adoptada en todas sus áreas internas”, manifestó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La experiencia de Afiniti al encabezar iniciativas de transformación a gran escala aporta una dimensión importante a nuestra plataforma de consultoría y consolida nuestra capacidad para apoyar a los clientes a la hora de afrontar cambios complejos”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, asesoría legal, valoración, movilidad global y consultoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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