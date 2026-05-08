阿联酋承诺向本地制造商投资490亿美元

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 周一，阿拉伯联合酋长国（阿联酋）承诺提供价值490亿美元的工业采购机会，并宣布计划实现5000多种产品的本地化生产，此举标志着这个海湾国家正加大力度推进其工业主权议程。

阿联酋工业与先进技术部长Sultan Al Jaber博士在第五届“阿联酋制造”大会开幕式上宣布了这一消息。此前，该地区经历了一段充满挑战的时期。

他表示：“历史会铭记各国面临的挑战，但也会铭记各国如何应对这些挑战以及接下来的发展方向。”

TA’ZIZ宣布达成价值405亿美元的协议，旨在扩大阿联酋的化学品生产能力。这些合作机会包括产品承购协议，以及为阿联酋首个世界级甲醇工厂提供的20亿美元融资。

一项规模达2.7亿美元的国家工业韧性基金（NIRF）也已启动，该基金将创造4000个就业岗位，并最终替代高达245亿美元的工业进口（每年8.2亿美元）。周日，ADNOC公布了价值544亿美元的采购机会和计划项目。

预计本周还将达成数十亿美元的交易和投资。

Al Jaber博士将阿联酋退出OPEC和OPEC+描述为“一项经过深思熟虑的战略决策”，符合该国的长期经济发展目标。

“这并非针对任何人，”他表示，并补充说这一决定“使我们更有能力加速投资、扩大规模并创造价值。”

Al Jaber博士表示，阿联酋工业部门的贡献已达到545亿美元，比2021年增长了70%，而工业出口额攀升至714亿美元，其中包括251亿美元的高端工业出口。

这项价值490亿美元的新采购承诺将在未来十年内逐步落实，重点关注对经济、粮食和医疗安全至关重要的行业。

“经济安全无法进口，必须靠自身建设和维护，”Al Jaber博士表示。

Al Jaber博士补充道：“当霍尔木兹海峡这样的重要航道被封锁时，受影响的不仅仅是一个地区，而是整个全球经济。”

“国际航行自由不容谈判，也不容妥协。”

Al Jaber博士直接向国际投资者阐述了阿联酋作为全球制造平台的定位，并列举了其灵活的监管政策、先进的物流体系以及与国际市场的紧密连接。

*来源：AETOSWire

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