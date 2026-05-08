Criteo confie à Navan la modernisation de sa gestion mondiale des voyages d’affaires

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses d’entreprise propulsée par l’IA, a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par Criteo, plateforme mondiale d’intelligence commerciale, pour moderniser son programme mondial de voyages d’affaires.

Criteo s’est donné pour objectif d’offrir à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde une expérience de réservation simple et intuitive, tout en renforçant la visibilité et le contrôle sur ses dépenses de déplacement. Attachée à l’excellence opérationnelle et à la qualité de l’expérience employé, l’entreprise a choisi Navan pour l’étendue de son offre, sa plateforme unifiée intégrant voyages et paiements, ainsi que son expertise mondiale en matière de reporting extra-financier et de développement durable.

« Nous souhaitions proposer à nos équipes un outil de gestion des voyages aussi intuitif que les applications qu’elles utilisent au quotidien dans leur vie personnelle », a déclaré Sarah Glickman, directrice financière de Criteo. « Avec Navan, notre objectif était d’améliorer l’expérience utilisateur tant pour les voyageurs que pour les managers, tout en intégrant une offre de contenus liés aux voyages plus riche et plus complète au sein d’une plateforme unique », a-t-elle ajouté.

À l’issue d’un déploiement rapide de deux mois dans 21 pays, la plateforme Navan propulsée par l’intelligence artificielle a généré des résultats mesurables à l’échelle des opérations mondiales de Criteo :

Taux d’adoption élevé par les collaborateurs : Un taux de satisfaction de 91 % témoigne de l’adhésion des collaborateurs au nouveau système.

Un taux de satisfaction de 91 % témoigne de l’adhésion des collaborateurs au nouveau système. Rapidité opérationnelle : Les équipes d’assistance de Navan traitent 85 % des demandes des voyageurs en moins de 60 secondes, garantissant ainsi que les collaborateurs ne se retrouvent jamais sans accompagnement.

Les équipes d’assistance de Navan traitent 85 % des demandes des voyageurs en moins de 60 secondes, garantissant ainsi que les collaborateurs ne se retrouvent jamais sans accompagnement. Suivi des performances en matière de développement durable : La plateforme affiche les émissions de CO₂ au moment de la réservation, permettant ainsi aux collaborateurs de Criteo de suivre plus efficacement leurs budgets carbone.

« Criteo est une entreprise internationale en forte croissance, qui avait besoin d’une plateforme de gestion des voyages capable d’accompagner son expansion », a déclaré Zahir Abdelouhab, vice-président senior EMEA chez Navan. « Nous sommes fiers de les accompagner dans le remplacement de leurs outils hérités par un système de gestion des voyages propulsé par l’IA, plus rapide, plus simple et plus intuitif pour leurs collaborateurs », a-t-il ajouté.

Criteo rejoint la liste croissante des grandes entreprises ayant récemment adopté Navan, parmi lesquelles figurent plusieurs leaders du secteur des médias, notamment : Yahoo et Axel Springer.

À propos de Navan

Navan est une plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses propulsée par l’IA, conçue pour simplifier les déplacements des voyageurs fréquents. De la recherche de vols et d’hébergements à l’automatisation du rapprochement des dépenses, en passant par une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, Navan propose une expérience intuitive plébiscitée par les voyageurs et approuvée par les équipes financières. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan et rendez-vous sur navan.com pour plus d'informations.

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