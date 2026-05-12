Aptiv Gen 8-radar geselecteerd voor levering van prestaties van de volgende generatie voor Volvo Cars

SCHAFFHAUSEN, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van industriële technologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat Volvo Cars heeft gekozen voor het Gen 8-radarplatform van Aptiv voor toepassing in toekomstige auto's, met ingang van 2028. Naar verwachting zal het platform een reeks veiligheids- en rijhulpsystemen ondersteunen, terwijl beide merken hun voertuigportfolio's verder ontwikkelen op basis van door software gedefinieerde architecturen.

Deze samenwerking onderstreept een gedeelde toewijding aan veiligheid: de intelligente waarnemingstechnologieën van Aptiv worden hiermee afgestemd op de voortdurende missie van Volvo Cars om mensen in en rondom het voertuig te helpen beschermen, en om toe te werken naar een toekomst met minder ongevallen en letsel op de weg.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.