Andersen Consulting consolida le proprie capacità di trasformazione delle organizzazioni grazie ad Afiniti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annuncia un accordo di collaborazione con Afiniti, consulente britannico globale per la trasformazione aziendale che aiuta le organizzazioni a realizzare e supportare complessi programmi di cambiamento

Afiniti nasce nel 2003 come società di consulenza globale con sedi nel Regno Unito e negli Stati Uniti specializzata nel cambiamento aziendale; supporta i clienti in complesse trasformazioni che coinvolgono persone, processi, sistemi e dati e dà vita al cambiamento con servizi di consulenza creativi. Si rivolge in particolare a organizzazioni a livello elevato di regolamentazione orientate alla sicurezza e a forte intensità di asset, dotate di un'ampia forza lavoro distribuita geograficamente e attive in settori quali quello energetico, delle utility, delle scienze della vita, dei trasporti ed edile. Afiniti collabora con brand famosi per offrire una competenza completa nell'ambito della trasformazione delle organizzazioni, del digitale e dell'AI, del cambiamento culturale e del modello operativo, soprattutto in scenari complessi come fusioni e acquisizioni, adozione di tecnologie su larga scala e programmi di cambiamento che non hanno ancora raggiunto il loro potenziale valore.

"Il nostro impegno è focalizzato sull'aiutare le organizzazioni a tradurre le ambizioni strategiche in cambiamenti comportamentali e operativi di lunga data", è il commento di Corrina Jorgensen, senior partner di Afiniti. "Il successo della trasformazione dipende non solo dai miglioramenti tecnologici e di processo, ma anche dalla capacità di rappresentare una fonte di ispirazione per le persone, affinché si adattino e scelgano nuovi metodi per pensare e lavorare. Grazie a questa collaborazione con Andersen Consulting siamo in grado di estendere la portata del nostro approccio incentrato sulle persone e, al contempo, di supportare i clienti nella gestione di programmi di trasformazione sempre più complicati. Insieme, possiamo aiutare le organizzazioni a creare un cambiamento significativo che viene adottato, supportato e integrato nel loro modus operandi".

"Le organizzazioni attualmente devono far fronte a una pressione sempre crescente per adattarsi in tempi veloci e garantire l'adozione del cambiamento a livello di tutta l'azienda", ha sottolineato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "L'esperienza di Afiniti nella gestione di iniziative per la trasformazione su larga scala arricchisce la nostra piattaforma per la consulenza di una dimensione importante e rafforza la capacità di Andersen di supportare i clienti nella gestione di cambiamenti complicati".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che propone una serie completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per la gestione del capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenza in materia di consulenza, servizi fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory d'eccellenza su una piattaforma globale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in più di 1.000 sedi tramite le sue associate e le società con cui collabora. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue associate e le società con cui collabora in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.