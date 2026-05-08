Altasciences und Certara kündigen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung an

LAVAL, Québec & RADNOR, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , ein vollständig integriertes Unternehmen für Arzneimittelentwicklungslösungen, und Certara (Nasdaq: CERT),, ein Weltmarktführer im Bereich modellgestützte Arzneimittelentwicklung (Model-Informed Drug Development, MIDD), haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen sie Entwicklungsprogramme in der Frühphase beschleunigen wollen.

Weniger als die Hälfte der präklinischen Wirkstoffkandidaten schafft es erfolgreich bis zu ersten Studien am Menschen. Ursachen für das Scheitern sind Toxizität, ungünstige Pharmakokinetik, mangelnde Wirksamkeit sowie Schwierigkeiten bei der Übertragung der Ergebnisse aus Tierversuchen auf den Menschen. Viele dieser Risiken können durch einen vollständig integrierten, modellgestützten Ansatz in der Wirkstoffentwicklung minimiert werden.

Die auf der Acceleration Platform von Altasciences aufbauende Integration der strategischen Dienstleistungen zur Arzneimittelentwicklung und der Biosimulationstechnologie von Certara ermöglicht es Auftraggebern, früher einen Wirkmechanismusnachweis zu erbringen, effizientere Studiendesigns zu entwerfen und fundierte Go/No-Go-Entscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen. Durch die direkteEinbindung von Modellierungserkenntnissen und digitalen Arbeitsabläufen in die Entwicklungsdurchführung können Studiendesigns optimiert, Dosierungsstrategien verfeinert und Programme nahtloser über nichtklinische, klinische, bioanalytische und herstellungstechnische Dienstleistungen hinweg integriert werden.

„Bei Altasciences unterstützen wir Auftraggeber bereits heute dabei, schnell und präzise von der ersten Sicherheitsbewertung bis hin zum Konzeptnachweis zu gelangen“, so Marie-Hélène Raigneau, CEO von Altasciences. „Durch die Einbindung der Modellierungsfunktionen von Certara in unsere Plattform können wir noch früher und mit größerer Sicherheit Informationen für wichtige Entscheidungen bereitstellen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Unsicherheiten in den entscheidenden Momenten zu verringern.“

Die Partnerschaft wird zu einem günstigen Zeitpunkt eingegangen, da die FDA weiter neue Leitlinien zur Förderung adaptiverer, datengestützter und in Echtzeit erfolgender Ansätze in der Arzneimittelentwicklung vorantreibt – Fähigkeiten, für deren Umsetzung integrierte MIDD-Ausführungsmodelle bestens aufgestellt sind.

„Diese Partnerschaft erschließt neue Möglichkeiten zur Verbesserung früher Entwicklungsentscheidungen für Biotech-Auftraggeber und ihre Investoren“, so Jon Resnick, CEO von Certara. „Indem wir Modellierung und Simulation direkt in die Umsetzung einbetten, ermöglichen wir eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung, von der letzten Endes die Patienten profitieren.“

Altasciences und Certara treiben gemeinsam einen modellorientierten, vollständig integrierten und ressourceneffizienten Ansatz für die frühe Arzneimittelentwicklung voran, der den Weg zum Konzeptnachweis für Biotech-Innovatoren, Investoren und Pharmaunternehmen weltweit beschleunigt.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen für integrierte Arzneimittelentwicklungslösungen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Studienprogramme bietet, einschließlich Formulierungs-, Herstellungs- und Analysedienstleistungen. Altasciences arbeitet seit über 30 Jahren mit Auftraggebern zusammen, um fundierte, schnellere und umfassendere Entscheidungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen des Unternehmens umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalytik, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Auftraggeber angepasst werden können. Altasciences unterstützt seine Auftraggeber bei der schnelleren Bereitstellung besserer Medikamente für die Menschen, die sie benötigen.

Über Certara

Certara beschleunigt die Entwicklung von Arzneimitteln mithilfe von Biosimulationssoftware, Technologie und Dienstleistungen, um die traditionelle Arzneimittelforschung und -entwicklung zu transformieren. Zu den Kunden von Certara zählen mehr als 2.600 biopharmazeutische Unternehmen, akademische Einrichtungen und Zulassungsbehörden in 70 Ländern. Besuchen Sie uns unter www.certara.com.

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