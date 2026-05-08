Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for organisatorisk transformation med Afiniti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Afiniti, et globalt konsulentfirma inden for forretningstransformation med hovedkontor i Storbritannien, der hjælper organisationer med at levere og opretholde komplekse forandringsprojekter.

Afiniti blev stiftet i 2003 og er et globalt konsulenthus inden for forretningsforandring med base i Storbritannien og USA. De støtter klienter gennem komplekse transformationer på tværs af mennesker, processer, systemer og data, og de skaber mærkbare forandringer gennem kreative konsulentydelser. Virksomheden betjener primært stærkt regulerede, sikkerhedsdrevne og aktivtunge organisationer med store, geografisk spredte arbejdsstyrker inden for sektorer som energi, forsyning, biovidenskab, transport og byggeri. Afiniti samarbejder med velkendte brands om at levere ekspertise fra start til slut på tværs af organisatoriske, digitale og ai-baserede transformationer samt ændringer i kultur og driftsmodeller. Dette gælder især komplekse scenarier som fusioner og opkøb, storstilet teknologianvendelse og underpræsterende forandringsprojekter, der endnu ikke har indfriet deres tilsigtede værdi.

"Vores arbejde centrerer sig om at hjælper organisationer med at omsætte strategiske ambitioner til varige adfærds- og driftsmæssige forandringer," udtaler Corrina Jorgensen, seniorpartner hos Afiniti. "En succesfuld transformation handler ikke kun om teknologi- og procesforbedringer, men om at inspirere folk til at tilpasse sig og omfavne nye måder at tænke og arbejde på. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at fremme vores menneskefokuserede strategi, samtidig med at vi støtter kunder, der håndterer stadig mere komplekse transformationsprogrammer. Sammen kan vi hjælpe organisationer med at skabe meningsfulde forandringer, der bliver taget godt imod, fastholdt og integreret i den måde, de driver forretning på."

"Organisationer i dag står over for et stigende pres for at omstille sig hurtigt, samtidig med at de skal sikre, at forandringerne forankres i hele virksomheden," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Afinitis erfaring med at lede omfattende transformationsprojekter tilfører en vigtig dimension til vores rådgivningsplatform og giver os bedre mulighed for at støtte kunder, der navigerer i komplekse forandringer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

