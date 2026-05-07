Northleaf et Inovia unissent leurs forces pour accélérer l’écosystème canadien du capital de risque

TORONTO & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Inovia Capital (« Inovia »), un investisseur technologique multi-stades de portée mondiale, et Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), une société mondiale de gestion d’actifs sur les marchés privés, ont annoncé aujourd’hui le lancement de la plateforme Discovery d’Inovia et Northleaf, conçue pour accélérer la prochaine génération de firmes de capital de risque émergentes et de fondateurs canadiens grâce au soutien des deux organisations.

Ce partenariat réunit la discipline et le leadership de Northleaf en matière d’investissement dans les fonds, et l’expertise d’Inovia en investissement direct et en capital de risque aux premiers stades, afin de soutenir des opportunités de pré-amorçage et d’amorçage à fort potentiel, principalement au Canada. Avec plus de 350 professionnels au sein des deux organisations, la plateforme accompagne les gestionnaires émergents en leur offrant du capital, des conseils en développement de firme, une expertise en construction de portefeuille, ainsi qu’un accès à un réseau mondial de fondateurs, d’opérateurs et de co-investisseurs.

« Notre partenariat avec Inovia réunit deux expertises hautement complémentaires », a déclaré Ian Carew, directeur général et associé en capital de risque chez Northleaf. « Northleaf possède une vaste expérience d’investissement dans des fonds de capital de risque, ainsi qu’une discipline et une envergure institutionnelles, tandis qu’Inovia apporte une connaissance pointue des premiers stades de développement d’une entreprise, des relations étroites avec les fondateurs et une expertise en investissement direct. »

Northleaf est l’un des investisseurs en fonds de capital de risque les plus actifs au Canada, avec plus d’un milliard de dollars US en engagements de capital dans plus de 65 investissements auprès de gestionnaires de fonds canadiens de capital de risque et de croissance. Inovia est un investisseur technologique multi-stades de premier plan, avec plus de 2,5 G$ US d’actifs sous gestion répartis entre ses stratégies de découverte, de capital de démarrage et de croissance, et un solide bilan de soutien aux entrepreneurs et investisseurs aux stades de pré-amorçage et d’amorçage en Amérique du Nord et en Europe.

« Inovia a toujours cru que soutenir des fondateurs exceptionnels et des gestionnaires émergents est essentiel à la construction d’écosystèmes durables de capital de risque », a déclaré Karamdeep Nijjar, associé chez Inovia. « Le partenariat avec Northleaf nous permet d’élargir la portée et l’impact de notre programme Découverte aux côtés d’un partenaire qui partage notre vision. »

Depuis 2016, Northleaf et Inovia ont collaboré sur 13 investissements primaires, directs et secondaires totalisant environ 177 M$ CA, reflétant un partenariat de longue date et une vision d’investissement commune pour la technologie canadienne qui sous-tendent le lancement de Discovery.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://discoveryprogram.vc/fr

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale de gestion d’actifs sur les marchés privés, avec plus de 31 G$ US levés à ce jour dans les domaines du capital-investissement, du capital de risque, du crédit privé et de l’infrastructure, auprès de plus de 375 investisseurs institutionnels et family offices, ainsi que d’un nombre croissant de partenaires en gestion de patrimoine, en gestion d’actifs et en assurance. Northleaf identifie, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en mettant l’accent sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Son équipe de 300 personnes est présente à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York, Séoul et Tokyo. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.northleafcapital.com.

À propos d’Inovia Capital

Inovia Capital est un investisseur technologique multi-stades de premier plan, qui s’associe à des fondateurs pour bâtir des entreprises mondiales à impact durable. Avec trois stratégies d’investissement — découverte, capital de démarrage et de croissance — l’équipe adopte une approche d’opérateur pour offrir aux fondateurs un accompagnement multi-stades, du mentorat et un accès à un réseau mondial. Inovia gère plus de 2,5 G$ US, avec des bureaux à Montréal, Toronto, Waterloo, Calgary, la Bay Area, Londres et Abou Dabi. Pour de plus amples informations, visitez le site www.inovia.vc.

Le présent communiqué de presse est fourni à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une sollicitation générale, une offre ou une invitation à acheter un titre ou un produit d’investissement dans quelque territoire que ce soit, et n’a pas été préparé en lien avec une telle offre.