アンダーセン・コンサルティング、アフィニティとの協業により組織変革支援力を強化

米サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、組織の複雑な変革プログラムの実施と定着を支援する、英国に本社を置く世界的ビジネス変革コンサルティング企業であるアフィニティとの提携契約の締結を発表しました。

2003年設立のアフィニティは、英国と米国に拠点を置く世界的ビジネス変革コンサルティング企業であり、人材、プロセス、システム、およびデータにまたがる複雑な変革においてクライアントを支援し、クリエイティブなコンサルティング・サービスを通じて変革を実現しています。主に、エネルギー、公益サービス、ライフ・サイエンス、運輸、建設といった業界において、大規模かつ広域に分散した従業員基盤を有し、厳格な規制環境下にある、安全性重視の資産集約型組織を顧客としています。Afinitiは、著名企業を顧客に持ち、組織変革、デジタル・AI、企業文化、オペレーティング・モデル変革の領域において包括的な専門知識を提供しています。特に、合併・買収、大規模な技術導入、そして期待された成果を十分に実現できていない変革プログラムといった複雑なケースにおいて、サービスを展開しています。

アフィニティのシニア・パートナーであるコリーナ・ジョーゲンセン氏は「当社の取り組みは、戦略的目標が持続的な行動や業務の変革へと結びつくよう組織を支援することに重点を置いています」と述べ、「変革の成功には、技術やプロセスの向上だけではなく、人々が新しい考え方や働き方を受け入れ、定着させるよう促すことが重要です。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、人を重視した当社のアプローチをより幅広い領域へ展開できるとともに、ますます複雑化する変革プログラムの管理においてクライアントを支援することができます。私たちはともに、組織運営に深く根付き、持続的に定着するような意義ある変革を実現できるよう組織を支援していきます」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者であるマーク・L・ヴォルサッツは、「今日の組織は、変革を組織全体に確実に浸透させつつ迅速に適応しなければならないというプレッシャーにますます直面しています」と述べて、「大規模な変革プロジェクトを主導してきたアフィニティの経験は、当社のコンサルティング基盤に新たな価値を加えるとともに、複雑な変革に直面するクライアントを支援する当社の対応力を一層強化するものです」と語っています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスをグローバルに展開するコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多角的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、加盟ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点で事業を展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーに関する世界水準の専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界中の加盟ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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