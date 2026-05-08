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Altasciences e Certara annunciano la sottoscrizione di una partnership strategica per accelerare le fasi iniziali dello sviluppo di farmaci

LAVAL, Québec e RADNOR, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , un'azienda completamente integrata di soluzioni per lo sviluppo di farmaci, e Certara (Nasdaq: CERT), leader globale nello sviluppo di farmaci basato su modelli (MIDD), hanno annunciato oggi la sottoscrizione di una partnership strategica per accelerare programmi di sviuppo in fase iniziale.

Meno della metà dei farmaci candidati in fase preclinica raggiunge con successo la prima sperimentazione sull'uomo. Gli insuccessi sono dovuti a tossicità, scarsa farmacocinetica, mancanza di efficacia e sfide nella traduzione dei risultati dalla sperimentazione animale agli umani. Molti di questi rischi possono essere mitigati tramite una strategia di sviluppo dei farmaci basata su modelli completamente integrata.

Partendo dalla Acceleration Platform di Altasciences, l'integrazione strategica dei servizi di sviluppo dei farmaci e la tecnologia di biosimulazione di Certara consentono agli sponsor di accertare prima l'efficacia del meccanismo d'azione, progettare studi più efficienti e prendere decisioni informate sull'opportunità di proseguire o meno con maggiore sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

Industry:

Altasciences

NASDAQ:CERT
Details
Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
Employees: 2,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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