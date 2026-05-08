VAE zegt $49 miljard toe aan lokale fabrikanten

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben maandag $49 miljard toegezegd voor industriële inkoopmogelijkheden en hebben plannen aangekondigd om meer dan 5.000 producten lokaal te produceren, terwijl de Golfstaat zijn agenda voor industriële soevereiniteit verder uitvoert.

Dr. Sultan Al Jaber, minister van Industrie en Geavanceerde Technologie van de VAE, deed de aankondiging bij de opening van de vijfde editie van Make it in the Emirates, die volgt op een periode die de regio op de proef heeft gesteld.

“De geschiedenis onthoudt de uitdagingen waarmee naties worden geconfronteerd. Maar de geschiedenis onthoudt ook hoe naties op die uitdagingen reageren en wat ze vervolgens opbouwen,” zei hij.

TA’ZIZ heeft overeenkomsten ter waarde van $40,5 miljard aangekondigd die gericht zijn op het uitbreiden van de chemische productiecapaciteit van de VAE. De kansen omvatten afnameovereenkomsten en $2 miljard aan financiering voor de eerste methanolfabriek op wereldschaal in de VAE.

Er werd ook een National Industrial Resilience Fund (NIRF) ter waarde van $270 miljoen gelanceerd, waarmee 4.000 banen zullen worden gecreëerd en uiteindelijk industriële import ter waarde van maximaal $24,5 miljard ($820 miljoen per jaar) kan worden vervangen. Op zondag onthulde ADNOC $54,4 miljard aan inkoopmogelijkheden en geplande projecten.

De hele week door worden nog miljarden aan deals en investeringen verwacht.

Dr. Al Jaber omschreef het vertrek van de VAE uit de OPEC en OPEC+ als ‘een zorgvuldig overwogen strategische beslissing’ die aansluit bij de economische ambities van het land op lange termijn.

“De beslissing is tegen niemand gericht,” zei hij, eraan toevoegend dat de beslissing “ons meer mogelijkheden biedt om investeringen te versnellen, uit te breiden en waarde te creëren”.

Dr. Al Jaber zei dat de bijdrage van de industriële sector van de VAE $54,5 miljard heeft bereikt, een stijging van 70% ten opzichte van 2021, terwijl de industriële export is gestegen tot $71,4 miljard – waaronder $25,1 miljard aan geavanceerde industriële export.

De nieuwe afnameverplichting van $49 miljard zal de komende tien jaar worden ingezet en is gericht op sectoren die van cruciaal belang zijn voor de economische, voedsel- en gezondheidszorgzekerheid.

“Economische zekerheid kan niet worden geïmporteerd – het moet worden opgebouwd en beschermd,” zei Dr. Al Jaber.

Sultan Ahmed Al Jaber voegde daaraan toe: “Wanneer een vitale slagader zoals de Strait of Hormuz wordt afgesloten, treft dat niet slechts één regio – het heeft gevolgen voor de volledige wereldeconomie.”

“Over de vrijheid van internationale scheepvaart valt niet te onderhandelen en deze mag niet in gevaar worden gebracht.”

Dr. Al Jaber richtte zich rechtstreeks tot internationale investeerders en positioneerde de VAE als een wereldwijd productieplatform, waarbij hij verwees naar flexibele regelgeving, geavanceerde logistiek en connectiviteit met internationale markten.

