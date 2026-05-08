Criteo elige a Navan para modernizar la gestión internacional de viajes

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gestión de gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por Criteo, la plataforma internacional de inteligencia comercial, para modernizar su programa internacional de viajes.

Criteo se propuso ofrecer a su plantilla internacional una experiencia de reserva de viajes fácil de usar que aportara visibilidad y control sobre sus gastos de viaje. Dando prioridad a la excelencia operativa y a la experiencia de los empleados, Criteo eligió Navan por su amplio inventario, su plataforma unificada de viajes y pagos, y su experiencia internacional en la elaboración de informes de sostenibilidad.

«Queríamos ofrecer a nuestros equipos una herramienta de viajes tan fácil de usar como las aplicaciones que utilizan en su vida personal», afirmó Sarah Glickman, directora financiera de Criteo.

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