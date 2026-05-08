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Criteo elige a Navan para modernizar la gestión internacional de viajes

La plataforma internacional de inteligencia comercial logra un alto nivel de satisfacción entre sus empleados gracias a Navan

original Global commerce intelligence platform delivers high employee satisfaction with Navan

Global commerce intelligence platform delivers high employee satisfaction with Navan

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma internacional de viajes de negocios y gestión de gastos con tecnología de IA, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada por Criteo, la plataforma internacional de inteligencia comercial, para modernizar su programa internacional de viajes.

Criteo se propuso ofrecer a su plantilla internacional una experiencia de reserva de viajes fácil de usar que aportara visibilidad y control sobre sus gastos de viaje. Dando prioridad a la excelencia operativa y a la experiencia de los empleados, Criteo eligió Navan por su amplio inventario, su plataforma unificada de viajes y pagos, y su experiencia internacional en la elaboración de informes de sostenibilidad.

«Queríamos ofrecer a nuestros equipos una herramienta de viajes tan fácil de usar como las aplicaciones que utilizan en su vida personal», afirmó Sarah Glickman, directora financiera de Criteo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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