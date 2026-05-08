Altasciences y Certara anuncian una alianza estratégica para acelerar el desarrollo temprano de fármacos

LAVAL, Quebec, y RADNOR, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , compañía especializada en soluciones integradas para el desarrollo de fármacos, y Certara (Nasdaq: CERT), compañía líder a nivel mundial en el desarrollo de medicamentos mediante modelos (MIDD), anunciaron hoy una alianza estratégica destinada a acelerar los programas de desarrollo en fases tempranas.

Menos de la mitad de los candidatos a fármacos en fase preclínica alcanzan la fase de ensayos clínicos de primera vez en humanos. Entre los principales obstáculos se encuentran la toxicidad, una farmacocinética deficiente, la falta de eficacia y las dificultades para trasladar los resultados obtenidos en animales a humanos. Muchos de estos riesgos pueden mitigarse mediante un enfoque plenamente integrado de desarrollo de fármacos mediante modelos.

La integración de los servicios estratégicos de desarrollo de medicamentos y la tecnología de biosimulación de Certara en la plataforma Acceleration Platform de Altasciences permitirá a los patrocinadores demostrar los mecanismos de acción en etapas más tempranas, diseñar estudios más eficientes y tomar decisiones sobre la continuidad de las iniciativas con una mayor confianza.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.