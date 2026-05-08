-

Altasciences y Certara anuncian una alianza estratégica para acelerar el desarrollo temprano de fármacos

LAVAL, Quebec, y RADNOR, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , compañía especializada en soluciones integradas para el desarrollo de fármacos, y Certara (Nasdaq: CERT), compañía líder a nivel mundial en el desarrollo de medicamentos mediante modelos (MIDD), anunciaron hoy una alianza estratégica destinada a acelerar los programas de desarrollo en fases tempranas.

Menos de la mitad de los candidatos a fármacos en fase preclínica alcanzan la fase de ensayos clínicos de primera vez en humanos. Entre los principales obstáculos se encuentran la toxicidad, una farmacocinética deficiente, la falta de eficacia y las dificultades para trasladar los resultados obtenidos en animales a humanos. Muchos de estos riesgos pueden mitigarse mediante un enfoque plenamente integrado de desarrollo de fármacos mediante modelos.

La integración de los servicios estratégicos de desarrollo de medicamentos y la tecnología de biosimulación de Certara en la plataforma Acceleration Platform de Altasciences permitirá a los patrocinadores demostrar los mecanismos de acción en etapas más tempranas, diseñar estudios más eficientes y tomar decisiones sobre la continuidad de las iniciativas con una mayor confianza.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

Industry:

Altasciences

NASDAQ:CERT
Details
Headquarters: Laval, Canada
CEO: Chris Perkin
Employees: 2,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Julie-Ann Cabana
Altasciences
media@altasciences.com

More News From Altasciences

Resumen: Altasciences anuncia el nombramiento de Chris Perkin como miembro el Directorio y de Marie-Hélène Raigneau como directora ejecutiva

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences ha anunciado hoy el nombramiento de Chris Perkin como miembro del Directorio de la empresa, con efecto a partir del martes 24 de febrero de 2026. Luego de la transición gerencial que se ha llevado a cabo durante los últimos 12 meses, Marie-Hélène Raigneau, quien ha sido presidente de la empresa desde abril de 2025, ha sido nombrada directora ejecutiva, también a partir del martes 24 de febrero de 2026. "Habiendo trabajado junto a Marie-Hélène durante...

Resumen: Altasciences y Evidence Matters anuncian una colaboración estratégica para impulsar la ingeniería de textos mejorada por IA para la redacción regulatoria en ciencias de la vida

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, CRO/CDMO totalmente integrada que ofrece soluciones integrales para el desarrollo de fármacos en fases tempranas, se complace en anunciar una colaboración estratégica con Evidence Matters, pionera en el campo de la ciencia de datos de ensayos clínicos e ingeniería de documentos. La alianza aúna la experiencia de Altasciences en el desarrollo de fármacos en el mundo real con la innovadora tecnología de ingeniería de textos de Evidence Matters, pendie...

Resumen: Altasciences elegida por Steel Therapeutics para apoyar el lanzamiento del estudio toxicológico pivotal para Fizurex™.

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences se congratula por haber sido elegida por Steel Therapeutics, Inc. ("Steel") para comenzar un estudio toxicológico pivotal para Fizurex™, un novedoso tratamiento tópico para las fisuras anales. El estudio, que cumple las BPL, está actualmente en marcha en las instalaciones preclínicas de Altasciences en Columbia, Misuri. Marca un hito en el desarrollo normativo de Steel, ya que la empresa se prepara para presentar una solicitud de nuevo fármaco en inv...
Back to Newsroom