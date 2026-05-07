Winamp Group : Bridger accélère son expansion mondiale avec de nouveaux accords stratégiques

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN), société mère de Winamp, annonce une nouvelle série d’accords stratégiques pour Bridger, sa plateforme de gestion des droits d’auteur, marquant une nouvelle étape majeure vers une couverture mondiale complète des droits musicaux sur des marchés stratégiques.

À la suite de deux premières vagues de partenariats annoncées ces dernières semaines, Bridger poursuit son accélération avec la signature de nouveaux accords conclus avec des organismes de gestion collective de premier plan, parmi lesquels SOCAN (Canada), EAU (Estonie), EMRA (Émirats arabes unis), AKKA/LAA (Lettonie), OSA (République tchèque), CAPASSO (Afrique du Sud) et MusicNation (Émirats arabes unis).

Cette nouvelle phase illustre le passage de Bridger d’un déploiement initial à une phase d’expansion accélérée, la plateforme poursuivant le développement et le renforcement de son réseau international de gestion des droits à travers un nombre croissant de territoires stratégiques.

En Amérique du Nord et en Amérique centrale, l’accord avec SOCAN constitue une étape importante, renforçant significativement les capacités de collecte de Bridger dans la région. Combiné aux accords existants avec BMI, MLC et SACM, ce partenariat consolide davantage la position de Bridger sur l’un des plus grands marchés musicaux mondiaux.

En Europe, les partenariats avec EAU en Estonie, AKKA/LAA en Lettonie et OSA en République tchèque renforcent la présence de Bridger dans les régions baltes et en Europe centrale, contribuant à la construction d’un réseau plus intégré et plus complet couvrant à la fois les droits mécaniques et les droits de représentation.

Au Moyen-Orient, les accords conclus avec EMRA et MusicNation aux Émirats arabes unis marquent une nouvelle étape dans le développement international de Bridger. Ils permettent au Groupe de se positionner sur un marché en forte croissance tout en renforçant sa présence dans la région.

En Afrique, l’accord avec CAPASSO en Afrique du Sud renforce la présence de Bridger sur des marchés musicaux émergents à fort potentiel, tout en étendant ses capacités de collecte des droits mécaniques.

Grâce à la signature de plusieurs accords au cours des dernières semaines, Bridger poursuit l’expansion rapide de son infrastructure internationale. Chaque nouveau partenariat renforce les capacités de collecte de la plateforme et consolide son attractivité auprès des créateurs et ayants droit recherchant une solution globale, intégrée et capable d’opérer à grande échelle. De nouveaux accords sont actuellement en discussion avancée et devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

« Chaque nouvel accord renforce la solidité et la portée de notre infrastructure internationale de gestion des droits », commente Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp Group. « Le travail engagé ces derniers mois nous permet aujourd’hui d’étendre progressivement notre présence sur des marchés stratégiques et de renforcer la valeur de notre plateforme pour les créateurs et ayants droit. Notre priorité reste d’exécuter notre feuille de route avec discipline afin de construire une infrastructure mondiale capable d’opérer à grande échelle. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

31 Juillet 2026 – Publication du chiffre d’affaires S1 2026

À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.