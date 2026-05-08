Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation organisationnelle avec Afiniti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec Afiniti, un cabinet de conseil international en transformation d'entreprise dont le siège social se trouve au Royaume-Uni, qui aide les entreprises à mettre en œuvre et à pérenniser des programmes de changement complexes.

Fondée en 2003, Afiniti est un cabinet de conseil international spécialisé dans la conduite du changement, implantée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle accompagne ses clients dans des transformations complexes touchant les personnes, les processus, les systèmes et les données, et concrétise le changement grâce à des services de conseil innovants. Afiniti s'adresse principalement à des entreprises fortement réglementées, axées sur la sécurité et à forte intensité capitalistique, ayant de gros effectifs répartis géographiquement dans des secteurs tels que l'énergie, les services publics, les sciences de la vie, les transports et la construction. Afiniti collabore avec des marques de renom pour fournir une expertise globale en matière de transformation organisationnelle, numérique et de l'IA, culturelle et de modèles opérationnels, notamment dans des scénarios complexes tels que les fusions et acquisitions, l'adoption de technologies à grande échelle et les programmes de changement peu performants qui n'ont pas encore obtenu la valeur escomptée.

« Notre mission vise à aider les entreprises à traduire leurs ambitions stratégiques en changements comportementaux et opérationnels durables », explique Corrina Jorgensen, senior partner chez Afiniti. « La réussite d'une transformation repose sur la capacité à inciter les collaborateurs à s'adapter et à adopter de nouvelles façons de penser et de travailler, et non pas uniquement sur des améliorations technologiques et de processus. Collaborer avec Andersen Consulting nous permet d'élargir la portée de notre approche centrée sur l'humain tout en accompagnant nos clients dans la gestion de programmes de transformation de plus en plus complexes. Ensemble, nous pouvons aider les entreprises à instaurer des changements significatifs, qui seront adoptés, pérennisés et intégrés à leur fonctionnement. »

« Les entreprises sont aujourd’hui soumises à une pression croissante pour s’adapter rapidement tout en veillant à ce que le changement soit adopté à tous les niveaux », a déclaré Mark L. Vorsatz, CEO d’Andersen. « L’expérience d’Afiniti dans l’accompagnement de projets de transformation à grande échelle appporte une dimension considérable à notre plateforme de conseil et renforce notre capacité à soutenir nos clients face à des changements complexes. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les opérations commerciales, la technologie, la transformation numérique par l'IA et les solutions en matière de capital humain. Intégré au modèle de services multidimensionnel d' Andersen Global, Andersen Consulting fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels et une présence dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

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