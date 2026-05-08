UAE、国内製造業者向けに490億ドル規模の調達機会を約束

アラブ首長国連邦・アブダビ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アラブ首長国連邦（UAE）は月曜日、490億ドル規模の産業調達機会を約束するとともに、5,000品目を超える製品を国内生産化する計画を発表しました。同国は、産業主権の強化に向けた取り組みをさらに加速させています。

UAE産業・先端技術相のスルタン・アル・ジャーベル博士は、地域が試練に直面した時期を経て開催された第5回「Make it in the Emirates」の開幕に際して、この発表を行いました。

「歴史は、各国が直面する課題を記憶しています。しかし同時に、各国がそれらの課題にどう対応し、その先に何を築くのかも記憶しています」と同氏は述べました。

TA’ZIZ（タジーズ）は、UAEの化学品生産能力拡大を目的とした総額405億ドル相当の契約を発表しました。これには、引き取り契約に加え、UAE初の世界水準規模のメタノール製造プラント向けの20億ドルの融資が含まれています。

2億7,000万ドル規模のNational Industrial Resilience Fund（NIRF、国家産業レジリエンス基金）も設立されました。同基金は4,000人分の雇用を創出し、最終的には最大245億ドル相当の産業分野の輸入（年間8億2,000万ドル相当）を代替する見通しです。ADNOCは日曜日、544億ドル規模の調達機会および計画中のプロジェクトを公表しました。

今週を通じて、さらに数十億ドル規模の契約および投資が見込まれています。

アル・ジャーベル博士は、UAEによるOPECおよびOPECプラスからの脱退について、同国の長期的な経済的目標に沿った「慎重に検討された戦略的決定」であると述べました。

「これは特定の相手に対抗するものではありません」と同氏は述べ、この決定により「投資を加速し、拡大を進め、価値を創出する能力が一段と高まります」と付け加えました。

アル・ジャーベル博士は、UAEの産業部門の寄与額が545億ドルに達し、2021年比で70%増加したほか、産業輸出額も714億ドルに拡大し、そのうち251億ドルを先端産業輸出が占めたと述べました。

オフテイク契約に関する新たな490億ドル規模のコミットメントは、今後10年間にわたり展開される予定であり、経済、食料、保健医療の安全保障にとって重要な分野を対象としています。

「経済安全保障は輸入できるものではなく、自ら構築し、守り抜かなければなりません」とアル・ジャーベル博士は述べました。

アル・ジャーベル博士はさらに、「ホルムズ海峡のような重要な大動脈が閉鎖されれば、1つの地域だけでなく、世界経済全体に影響を及ぼします」と述べました。

「国際航行の自由は交渉の余地のない原則であり、損なわれてはなりません。」

アル・ジャーベル博士は国際投資家に直接語りかけ、柔軟な規制制度、高度な物流インフラ、国際市場へのアクセスを強みに、UAEを世界的な製造拠点として位置付けました。

*出典：AETOSWire

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