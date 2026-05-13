MC impulsa la transformación de la cadena de suministro con las soluciones cognitivas de Blue Yonder
MC impulsa la transformación de la cadena de suministro con las soluciones cognitivas de Blue Yonder
El minorista líder fortalece la agilidad con IA y aprendizaje automático para mejorar las decisiones de asignación y reabastecimiento en su red y sus marcas
PORTO (Portugal) y DALLAS--(BUSINESS WIRE)--MC, la división minorista de Sonae y uno de los principales actores en el mercado de comestibles de Portugal y vendedores minoristas en los sectores de salud, bienestar y belleza de la Península Ibérica, seleccionó a las soluciones cognitivas de Blue Yonder para asignación y reabastecimiento, con el objetivo de impulsar la transformación de su cadena de suministro. Con más de 400 tiendas en distintos formatos, MC opera los principales supermercados e hipermercados como Continente, junto con minimercados, tiendas de salud y bienestar, y servicios de compra de comestibles en línea.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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