MC impulsa la transformación de la cadena de suministro con las soluciones cognitivas de Blue Yonder

PORTO (Portugal) y DALLAS--(BUSINESS WIRE)--MC, la división minorista de Sonae y uno de los principales actores en el mercado de comestibles de Portugal y vendedores minoristas en los sectores de salud, bienestar y belleza de la Península Ibérica, seleccionó a las soluciones cognitivas de Blue Yonder para asignación y reabastecimiento, con el objetivo de impulsar la transformación de su cadena de suministro. Con más de 400 tiendas en distintos formatos, MC opera los principales supermercados e hipermercados como Continente, junto con minimercados, tiendas de salud y bienestar, y servicios de compra de comestibles en línea.

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