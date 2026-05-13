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MC impulsa la transformación de la cadena de suministro con las soluciones cognitivas de Blue Yonder

El minorista líder fortalece la agilidad con IA y aprendizaje automático para mejorar las decisiones de asignación y reabastecimiento en su red y sus marcas

PORTO (Portugal) y DALLAS--(BUSINESS WIRE)--MC, la división minorista de Sonae y uno de los principales actores en el mercado de comestibles de Portugal y vendedores minoristas en los sectores de salud, bienestar y belleza de la Península Ibérica, seleccionó a las soluciones cognitivas de Blue Yonder para asignación y reabastecimiento, con el objetivo de impulsar la transformación de su cadena de suministro. Con más de 400 tiendas en distintos formatos, MC opera los principales supermercados e hipermercados como Continente, junto con minimercados, tiendas de salud y bienestar, y servicios de compra de comestibles en línea.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contactos de relaciones públicas de Blue Yonder
media@blueyonder.com
Estados Unidos.: +1 480-308-3037
Europa, Oriente Medio y África: +39 335 7849149

Industry:

Blue Yonder

Details
Headquarters: Scottsdale, Arizona
CEO: Duncan Angove
Employees: 8,200
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

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