Altasciences et Certara annoncent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de médicaments en phase précoce

LAVAL, Québec et RADNOR, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Altasciences , une organisation proposant des solutions de développement de médicaments pleinement intégrées, et Certara (Nasdaq : CERT), leader mondial du développement de médicaments fondé sur des modèles (MIDD), ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique visant à accélérer les programmes de développement en phase précoce.

Moins de la moitié des candidats médicaments précliniques parviennent à passer le cap des premiers essais cliniques chez l'humain. Les échecs sont principalement dus à la toxicité, à une pharmacocinétique défavorable, à un manque d'efficacité et aux difficultés rencontrées pour transposer à l'homme des résultats obtenus sur des animaux. Bon nombre de ces risques peuvent être atténués grâce à une approche de développement de médicaments pleinement intégrée et fondée sur des modèles.

S'appuyant sur la plateforme d'accélération d'Altasciences, l’intégration des services de développement stratégique de médicaments et de la technologie de biosimulation de Certara permet aux sponsors d’établir plus rapidement la preuve de concept, de concevoir des études plus efficaces et de prendre des décisions éclairées quant au lancement ou à l'abandon de l'essai en plus grande confiance. En intégrant les données de modélisation et les workflows numériques directement à l’exécution du développement, les plans d’étude sont optimisés, les stratégies posologiques évoluent et les programmes sont mieux intégrés aux services non cliniques, cliniques, bioanalytiques et de production.

« Chez Altasciences, nous aidons déjà les sponsors à passer rapidement de la première évaluation de sécurité à la validation de principe de manière rapide et précise », a déclaré Marie-Hélène Raigneau, CEO d’Altasciences. « En intégrant les capacités de modélisation de Certara à notre plateforme, nous pouvons éclairer davantage les décisions critiques, plus tôt et avec une plus grande assurance. Cette collaboration vise à réduire l’incertitude aux moments les plus importants. »

Ce partenariat arrive à point nommé, alors que la FDA continue de promouvoir de nouvelles orientations en faveur d'approches de développement de médicaments plus adaptatives, fondées sur les données et en temps réel : des capacités que les modèles d'exécution MIDD intégrés peuvent parfaitement fournir.

« Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour faciliter les décisions relatives au développement précoce chez les sponsors de biotechnologies et leurs investisseurs », a déclaré Jon Resnick, CEO de Certara. « En intégrant la modélisation et la simulation directement à l'exécution, nous permettons une prise de décision plus rapide et plus éclairée, ce qui, en fin de compte, profite aux patients. »

Ensemble, Altasciences et Certara font progresser une approche du développement précoce de médicaments, axée sur la modélisation, entièrement intégrée et économe en ressources qui accélère le processus de validation de principe pour les innovateurs en biotechnologie, les investisseurs et les laboratoires pharmaceutiques du monde entier.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions de développement pharmaceutique intégrées qui propose aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible pour leurs programmes d'études précliniques et cliniques, notamment la formulation, la fabrication et les services analytiques. Depuis plus de 30 ans, Altasciences collabore avec les sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent les essais de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la validation de principe, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique et la gestion des données. Elles sont entièrement personnalisables selon les besoins spécifiques des sponsors. Altasciences aide les sponsors à mettre plus rapidement des médicaments plus efficaces à la disposition des patients qui en ont besoin.

À propos de Certara

Certara accélère le développement de médicaments grâce à des logiciels, des technologies et des services de modélisation, transformant ainsi les méthodes traditionnelles de découverte et de développement pharmaceutiques. Parmi ses clients figurent plus de 2 600 entreprises biopharmaceutiques, institutions universitaires et organismes de réglementation répartis dans 70 pays. Rendez-vous sur www.certara.com.

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