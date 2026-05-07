iA Groupe financier et Immostar annoncent la mise en chantier d’Alo Ste-Foy: 309 nouveaux logements au cœur du principal pôle de mobilité de Québec

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--iA Groupe financier et Immostar annoncent aujourd’hui la mise en chantier du projet Alo Ste-Foy, un complexe multirésidentiel de 18 étages et de 309 unités locatives visant la certification LEED, représentant un investissement de 118 M$. La première pelletée de terre a eu lieu en présence des partenaires du projet.

Implanté directement sur le pôle d’échanges de Sainte-Foy, connecté au futur tramway ainsi qu’aux réseaux d’autobus de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, Alo Ste-Foy s’inscrit comme l’une des initiatives de densification les plus stratégiques de la ville.

« iA Groupe financier est fier de contribuer au projet résidentiel Alo Ste-Foy, axé sur le développement durable, visant la certification LEED et favorisant l’accès au transport en commun. Alo Ste-Foy s’impose comme un projet exemplaire à cet égard », indique Alain Bergeron, vice-président exécutif et chef des placements.

Densification urbaine responsable

Le projet prend racine sur un site historiquement voué au stationnement. Sa transformation illustre concrètement ce que peut être la densification urbaine responsable : remplacer une surface minéralisée par un milieu de vie dense, animé et durable au bénéfice du quartier et de la ville.

Alo Ste-Foy bénéficie d’une convergence de modes de transport rarissime :

Connexion directe au futur tramway;

Accès immédiat aux réseaux d’autobus de la Rive-Nord et de la Rive-Sud;

Piste multifonctionnelle reliée au réseau cyclable de la ville;

Proximité d’une station de vélopartage;

Accès rapide à la route de l’Église (commerces, restaurants et services).

« Alo Ste-Foy, c’est la démonstration qu’on peut habiter la ville autrement : mieux connecté, plus efficacement, sans compromis sur la qualité de vie. Nous créons ici un milieu de vie qui simplifie le quotidien et qui s’intègre pleinement à la réalité urbaine d’aujourd’hui », souligne François Pelchat, associé chez Immostar.

Un milieu de vie pensé pour aujourd’hui

Alo Ste-Foy propose un milieu de vie de qualité, pensé pour répondre aux besoins d’aujourd’hui, comprenant des unités lumineuses et fonctionnelles optimisées, allant du studio au 5 ½.

L’architecture, à la fois moderne et intemporelle, s’intègre harmonieusement à son environnement, tandis que le bâtiment mise sur une conception durable, incluant une enveloppe performante et l’intégration de toitures végétalisées, même en milieu urbain dense.

Les espaces communs ont été conçus pour enrichir le quotidien des résidents en offrant des lieux de détente, de travail et de rencontre adaptés aux nouveaux modes de vie.

Le projet vise une certification LEED, témoignant d’une approche responsable et tournée vers le long terme.

La construction a débuté en avril 2026, et la livraison des premières unités est prévue pour juin 2028.

À propos d’Immostar

Établie à Québec depuis plus de 20 ans, Immostar est un développeur, un gestionnaire et un investisseur immobilier intégré, reconnu pour sa capacité à créer de la valeur durable à grande échelle. Présente dans les secteurs commercial, industriel, multirésidentiel et de bureaux, l’entreprise développe et gère un portefeuille diversifié d’actifs stratégiques, représentant plus d’un milliard de dollars d’actifs immobiliers à travers le Québec. Immostar se distingue par une approche rigoureuse, innovante et tournée vers les besoins de demain en concevant des projets écoresponsables, durables et intelligents qui contribuent activement à l’évolution des milieux de vie.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, le groupe figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

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