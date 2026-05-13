-

MC innova la propria supply chain con Blue Yonder Cognitive Solutions

Il retailer leader di mercato sceglie l'agilità dell’AI e del machine learning per migliorare allocazione e approvvigionamento attraverso le varie insegne della propria rete

PORTO, Portogallo e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--MC, la divisione retail di Sonae e uno dei principali retailer di beni di consumo in Portogallo e di articoli per il benessere e la bellezza nell'intera Penisola Iberica, ha scelto Blue Yonder Cognitive Solutions per innovare i processi di Allocazione e Rifornimento con l’obiettivo di innovare la propria catena di fornitura. Con più di 400 punti vendita in diversi formati, MC opera attraverso grandi supermercati e ipermercati, come Continente, minimarket, negozi di articoli sanitari e per il benessere, e canali online.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Blue Yonder - Contatti per le Pubbliche relazioni
media@blueyonder.com
Stati Uniti: +1 480-308-3037
EMEA: +39 335 7849149

Industry:

Blue Yonder

Details
Headquarters: Scottsdale, Arizona
CEO: Duncan Angove
Employees: 8,200
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Blue Yonder - Contatti per le Pubbliche relazioni
media@blueyonder.com
Stati Uniti: +1 480-308-3037
EMEA: +39 335 7849149

More News From Blue Yonder

Riassunto: Coop Group Espande l'Uso delle soluzioni Blue Yonder per Rafforzare le Strategie Orientate al Cliente

BASILEA, Svizzera, e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Con l'evolversi rapido dei comportamenti dei consumatori, le continue interruzioni della catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche, i retailer devono prendere decisioni rapide per soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo motivo, Coop Group, uno dei principali retailer con sede in Svizzera, e già cliente di Blue Yonder, ha ampliato l'uso della soluzione di Blue Yonder per il category management per includere anche Jumbo, la c...

Riassunto: Europa Worldwide Group migliora la gestione delle emissioni di carbonio grazie alle soluzioni di reportistica specifiche di Blue Yonder.

LONDRA e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Lo scenario normativo globale, soprattutto nel Regno Unito e nell'Unione Europea, agisce da potente catalizzatore per il cambiamento, stimolando le aziende ad adottare pratiche sempre più sostenibili. I fornitori di servizi logistici (LSPs) stanno assistendo a una domanda crescente da parte dei loro clienti di capacità atte a monitorare attivamente le emissioni e garantire l'adesione alle normative attuali e future. Per soddisfare queste istanze, Europa Worldwi...

Riassunto: Blue Yonder acquisisce Optoro per trasformare ulteriormente la gestione dei resi e ampliare le capacità

WASHINGTON e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--I resi dei prodotti creano un momento di attrito nell'esperienza dei clienti, hanno un impatto negativo sui margini di profitto delle aziende e si traducono in notevoli inefficienze nell'utilizzo degli stock lungo l'intera supply chain. Al fine di contrastare tali sfide, Blue Yonder, il leader mondiale nella trasformazione della supply chain digitale end-to-end, ha annunciato oggi l'acquisizione di Optoro, Inc., un fornitore leader di tecnologia per i resi,...
Back to Newsroom