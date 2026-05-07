iQmetrix presentará su Sistema Operativo de Comercio Inteligente y las innovaciones de Catalyst en DTW Ignite 2026

COPENHAGUE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--iQmetrix, el Sistema Operativo de Comercio Inteligente para el sector de las telecomunicaciones, ha anunciado hoy que presentará, participará y competirá como patrocinador de bronce en DTW Ignite 2026 en Copenhague del 23 al 25 de junio. La empresa ofrecerá una demostración en vivo del producto en The Loft y presentará su proyecto ODA PRISM Catalyst junto con un consorcio de operadores internacionales y socios tecnológicos, y estará presente en el stand n.º 317 durante todo el evento.

Este lanzamiento marca un hito en la estrategia de crecimiento global de iQmetrix y consolida su colaboración con TM Forum, tras su reciente reconocimiento como Socio del Directorio de Componentes de ODA.

El futuro del comercio se decide en la capa de orquestación

El lema de DTW Ignite 2026, "El futuro. Más rápido.", refleja la urgencia a la que se enfrentan los proveedores de servicios de comunicaciones de todo el mundo. Las empresas de telecomunicaciones han dedicado décadas a construir redes de primer nivel que los consumidores dan cada vez más por sentadas; sin embargo, esa inversión no se ha traducido en fidelidad. Hoy en día, la fidelidad se gana en el ámbito comercial: en el momento del descubrimiento, la compra, la activación y el soporte. Mientras tanto, décadas de complejidad acumulada, desde sistemas de punto de venta desconectados hasta flujos de activación frágiles, están bloqueando el cambio de una mentalidad de IA curiosa hacia la IA nativa.

La IA no está mejorando el comercio, sino que está rompiendo el modelo. Los recorridos de los clientes se están volviendo no lineales y están impulsados por agentes. Los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) ya están vendiendo a clientes que llegan acompañados de agentes que comparan, negocian y realizan transacciones en su nombre. Los sistemas que sustentan el comercio en el sector de las telecomunicaciones no fueron diseñados para esto. Durante años, iQmetrix ha estado conectando lo desconectado: vinculando a empresas de telecomunicaciones, minoristas y fabricantes de equipos originales en un único flujo comercial a través de canales digitales y físicos. Esa interconexión era el requisito previo. Lo que permite es el resultado: un sistema que no sólo procesa transacciones, sino que las coordina de manera inteligente. El resultado es un Sistema Operativo de Comercio Inteligente, una capa fundamental diseñada para coordinar cada experiencia, tanto para humanos como para agentes.

Proyecto Catalyst: impulsar recomendaciones de planes inteligentes

Como parte de la iniciativa TM Forum Catalyst, iQmetrix presenta ODA PRISM: recomendación del mejor plan de telecomunicaciones (Fase II) un proyecto que demuestra cómo una arquitectura agéntica y basada en estándares puede impulsar recomendaciones de planes inteligentes a gran escala, yendo más allá de los catálogos de productos estáticos hacia experiencias de comercio dinámicas y personalizadas. Los asistentes pueden visitar el quiosco de Catalyst para ver cómo componentes modulares y alineados con ODA funcionan en conjunto en una prueba de concepto en el mundo real.

The Loft: el auge del comercio agéntico

Jason Raymer, vicepresidente sénior de Experiencias del Cliente de iQmetrix subirá al escenario de The Loft (el espacio de DTW Ignite dedicado a demostraciones tecnológicas e historias de innovadores) para una sesión denominada "El auge del comercio agéntico: por qué los proveedores de servicios de comunicaciones necesitan un sistema operativo para las experiencias phygitales (físicas y digitales)". La sesión abordará la evolución del comercio omnicanal hacia el comercio agéntico, analizará la arquitectura de un Sistema Operativo de Comercio Inteligente e incluirá una demostración en vivo del producto que conectará flujos de trabajo basados en IA con resultados comerciales reales. Raymer sostendrá que el futuro del comercio no se logrará optimizando los canales por separado, sino coordinando la experiencia entre ellos. La sesión tendrá lugar el segundo día, el 24 de junio, a las 11:00 a. m.

Conozca a iQmetrix en DTW Ignite 2026

iQmetrix estará en el stand n.° 317 durante el evento. Para programar una reunión con el equipo en Copenhague, visite esta página.

Acerca de iQmetrix

iQmetrix es el proveedor global de Sistemas Operativos de Comercio Inteligente para las telecomunicaciones. Sustituye las estructuras heredadas y fragmentadas por una capa moderna y modular, conectando a las empresas de telecomunicaciones, los minoristas y los fabricantes de equipos originales en un único flujo inteligente que abarca todos los canales y mercados. El resultado es una menor complejidad, unos costos más bajos y la agilidad necesaria para avanzar.

Desde hace 26 años, nos apasiona ayudar a las marcas líderes del sector de las telecomunicaciones a crecer, proporcionándoles el mejor software, los mejores servicios y la mejor experiencia del sector, lo que les permite adaptarse y prosperar. Nuestras soluciones generan USD 17.000 millones en ventas anuales, gestionan cerca de 53 millones de facturas y más de 28 millones de activaciones, y son utilizadas por más de 370.000 profesionales del sector minorista de las telecomunicaciones en casi 1000 clientes. iQmetrix es una empresa privada de software como servicio (SaaS) con empleados en Canadá, Estados Unidos, India y Europa. Para obtener más información, visite www.iqmetrix.com.

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