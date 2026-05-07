Thredd y Currensea amplían su colaboración estratégica para seguir con la próxima fase de crecimiento

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento para emisores basada en la IA, ha anunciado hoy la renovación y ampliación de su larga colaboración con Currensea, la plataforma tecnológica de pagos líder en el mercado. El nuevo acuerdo prolonga la relación durante cuatro años más y consolida una colaboración que se remonta a 2019.

Currensea goza de una excelente reputación entre los viajeros gracias a su tarjeta de viaje multibanco, que se vincula directamente a las cuentas bancarias que ya tienen los clientes y ofrece tipos de cambio competitivos sin necesidad de recargar fondos previamente.

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