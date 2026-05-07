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Thredd y Currensea amplían su colaboración estratégica para seguir con la próxima fase de crecimiento

La renovación de cuatro años se basa en una colaboración de larga duración que sustenta la plataforma tecnológica de pagos en la que se basan las tarjetas de débito de marca compartida que permiten acumular puntos de recompensa y la tarjeta para gastos de viaje mejor valorada del Reino Unido

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento para emisores basada en la IA, ha anunciado hoy la renovación y ampliación de su larga colaboración con Currensea, la plataforma tecnológica de pagos líder en el mercado. El nuevo acuerdo prolonga la relación durante cuatro años más y consolida una colaboración que se remonta a 2019.

Currensea goza de una excelente reputación entre los viajeros gracias a su tarjeta de viaje multibanco, que se vincula directamente a las cuentas bancarias que ya tienen los clientes y ofrece tipos de cambio competitivos sin necesidad de recargar fondos previamente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Simeon Lando
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