iQmetrix apresentará o Sistema Operacional de Comércio Inteligente e a Inovação Catalyst na DTW Ignite 2026

COPENHAGUE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--A iQmetrix, o Sistema Operacional de Comércio Inteligente para telecomunicações, anunciou hoje que participará como patrocinadora bronze da DTW Ignite 2026, em Copenhague, de 23 a 25 de junho, apresentando, palestrando e competindo. A empresa realizará uma demonstração ao vivo do produto no The Loft, apresentará seu projeto ODA PRISM Catalyst juntamente com um consórcio de operadoras globais e parceiros de tecnologia, e estará presente no estande nº 317 durante todo o evento.

A estreia marca um marco na estratégia de crescimento global da iQmetrix e aprofunda sua parceria com o TM Forum, após seu recente reconhecimento como Parceiro do Diretório de Componentes ODA.

O futuro do comércio é conquistado na camada de orquestração

O tema do DTW Ignite 2026, “O Futuro. Mais Rápido.”, captura a urgência que os provedores de serviços de comunicação enfrentam em todo o mundo. As empresas de telecomunicações investiram décadas na construção de redes de classe mundial que os consumidores cada vez mais consideram como garantidas, mas esse investimento não se traduziu em fidelização. A fidelização agora é conquistada na camada de comércio: no momento da descoberta, compra, ativação e suporte. Enquanto isso, décadas de complexidade acumulada, desde sistemas de PDV desconectados até fluxos de ativação frágeis, estão bloqueando a transição de uma abordagem que demonstra curiosidade pela IA para uma abordagem nativa da IA.

A IA não está aprimorando o comércio. Ela está quebrando o modelo. As jornadas estão se tornando orientadas por agentes e não lineares. Os provedores de serviços de comunicação já vendem para clientes que chegam com agentes que comparam, negociam e realizam transações em seu nome. Os sistemas por trás do comércio de telecomunicações não foram construídos para isso. Há anos, a iQmetrix conecta o que estava desconectado: integrando empresas de telecomunicações, varejistas e OEMs em um único fluxo de comércio em canais digitais e físicos. Essa interconexão era o pré-requisito. O que isso possibilita é o resultado: um sistema que não apenas processa transações, mas as orquestra de forma inteligente. O resultado é um Sistema Operacional de Comércio Inteligente, uma camada fundamental criada para orquestrar cada experiência, tanto para humanos quanto para agentes.

Projeto Catalyst: Potencializando recomendações inteligentes de planos

Como parte da iniciativa Catalyst do TM Forum, a iQmetrix está apresentando o ODA PRISM: Recomendando o Plano de Telecomunicações Ideal (Fase II) — um projeto que demonstra como uma arquitetura baseada em agentes e padrões pode potencializar recomendações inteligentes de planos em escala, indo além de catálogos de produtos estáticos em direção a experiências de comércio dinâmicas e personalizadas. Os participantes podem visitar o quiosque do Catalyst para ver componentes componíveis e alinhados ao ODA funcionando juntos em uma prova de conceito do mundo real.

The Loft: A ascensão do comércio agenético

Jason Raymer, vice-presidente sênior de Experiências do Cliente na iQmetrix, subirá ao palco do The Loft (espaço da DTW Ignite dedicado a demonstrações de tecnologia e histórias de inovação) para uma sessão intitulada "A Ascensão do Comércio Agenético: Por que os CSPs precisam de um Sistema Operacional para Experiências Figitais?" A sessão abordará a evolução do omnichannel para o comércio agenético, apresentará a arquitetura de um Sistema Operacional de Comércio Inteligente e incluirá uma demonstração ao vivo do produto, conectando fluxos de trabalho nativos de IA a resultados reais de comércio. Raymer argumentará que o futuro do comércio não será conquistado otimizando canais separadamente, mas sim orquestrando a experiência entre eles. A sessão acontecerá no segundo dia, 24 de junho, às 11h.

Encontre a iQmetrix na DTW Ignite 2026

A iQmetrix estará no Estande nº 317 durante todo o evento. Para agendar uma reunião com a equipe em Copenhague, visite esta página.

Sobre a iQmetrix

iQmetrix é a fornecedora global de sistemas operacionais de comércio inteligente para telecomunicações. Ela substitui pilhas legadas fragmentadas por uma camada moderna e modular que orquestra empresas de telecomunicações, varejistas e OEMs em um fluxo inteligente entre canais e mercados. O resultado é menos complexidade, menor custo e velocidade para avançar.

Há 26 anos, nós nos dedicamos com paixão a ajudar as principais marcas de telecomunicações a crescer, fornecendo software, serviços e conhecimento especializado de excelência que lhes permitem adaptar-se e prosperar. As nossas soluções impulsionam 17 mil milhões de dólares em vendas anuais, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, e são utilizadas por mais de 370.000 profissionais de vendas a retalho de telecomunicações em quase 1.000 clientes. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com colaboradores no Canadá, nos EUA, na Índia e na Europa. Para mais informações, acesse www.iqmetrix.com.

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