Edge et ICAPE Group annoncent une collaboration visant à renforcer et sécuriser l’approvisionnement en composants électroniques critiques

FONTENAY-AUX-ROSES, France & ABOU DHABI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe EDGE et ICAPE Group (Paris:ALICA) ont signé un protocole d'accord à l’occasion du salon Make it in the Emirates (MIITE 2026), témoignant de leur volonté commune d’explorer les modalités de développement conjoint et d’approvisionnement local en sous-systèmes électroniques critiques aux Émirats arabes unis.

Ce protocole d’accord (MoU) marque une nouvelle étape formelle dans une relation commerciale déjà établie. Il établit un cadre permettant aux deux groupes d’explorer les modalités d’intégration progressive des circuits imprimés (PCB) du groupe ICAPE, reconnu pour l’excellence de ses standards à l’international, de ses solutions clés en main et de son expertise en pièces techniques sur mesure au sein des capacités de production locales du groupe EDGE.

Hamad Al Marar, Managing Director et CEO du groupe EDGE, a déclaré : « Nous sommes très assertifs dans les partenariats que nous construisons. Le groupe ICAPE apporte une expertise mondialement reconnue dans les circuits imprimés, les solutions clés en main et les pièces techniques sur mesure et ce protocole d'accord concrétise notre ambition commune de renforcer cette collaboration, avec pour objectif final le développement et l'approvisionnement locaux. »

Face à une demande croissante d’EDGE en composants électroniques, en circuits imprimés et en solutions clés en main pour l'ensemble de son portefeuille de produits, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement locale et résiliente pour les sous-systèmes critiques constitue une priorité stratégique pour le groupe.

Yann Duigou, CEO du groupe ICAPE, a déclaré : « En tant que CEO du groupe ICAPE, je suis fier de cet accord avec le groupe EDGE, qui ouvrira la voie à de futurs partenariats potentiels dans les domaines d'expertise du groupe ICAPE. Nous mettons notre engagement indéfectible envers la qualité et la rapidité d'exécution au service d'un groupe leader et en pleine croissance, qui compte parmi les acteurs majeurs et les plus avancés du secteur de la défense au niveau mondial. »

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A propos de EDGE

Lancé en novembre 2019, EDGE est l’un des principaux groupes mondiaux de technologies avancées. Créé pour développer des solutions agiles, audacieuses et disruptives pour la défense et au-delà, le groupe agit comme un catalyseur de transformation. Il s’attache à mettre sur le marché des innovations, produits et services de rupture avec rapidité et efficacité, afin de positionner les Émirats arabes unis comme un pôle mondial des industries du futur, tout en créant des parcours attractifs pour la prochaine génération de talents hautement qualifiés.

Axé sur l’adoption des technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR), EDGE développe des capacités souveraines destinées à l’exportation et à la préservation de la sécurité nationale. Le groupe travaille en étroite collaboration avec des opérateurs de première ligne et des partenaires internationaux, en s’appuyant sur des technologies avancées telles que les capacités autonomes, les systèmes cyber-physiques, les systèmes de propulsion avancés, la robotique et les matériaux intelligents.

Basé à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, EDGE regroupe plus de 35 entités organisées en cinq pôles principaux : Platforms & Systems, Missiles & Weapons, Space & Cyber Technologies, Technologies & Industrialisation, et Homeland Security.

Pour plus d’informations : edgegroup.com

A propos d’ICAPE

Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés et des pièces électroniques à façon. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 39 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 200,3 millions d’euros.

Pour plus d’informations : icape-group.com