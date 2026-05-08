Vultr、SUSE與Supermicro共同推出統一雲端到邊緣架構以支援全球AI規模化部署

佛羅里達州西棕櫚灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的私人雲端基礎架構公司Vultr與SUSE和Supermicro攜手合作，於今日發表一套策略性架構框架，旨在解決分散式環境下AI工作負載部署和營運的複雜難題。

隨著AI應用向資料產生端靠近，涵蓋生產車間至零售門市等各類場景，企業在延遲、成本和營運一致性方面面臨巨大挑戰。本次共同措施打造了一條順暢的雲端到邊緣(Cloud-to-Edge)業務鏈路，整合高效能硬體、在地化雲端基礎架構和統一的Kubernetes管理體系。

本次合作立足這樣一個現實：對於即時AI業務，將所有資料回傳至中心雲端的模式已不再可行。該解決方案將基礎架構劃分為三大關鍵層級：

雲端及近邊緣層—— 企業可憑藉Vultr遍布全球的33個雲端資料中心區域，在更靠近使用者的位置部署以Kubernetes為基礎的區域性AI群集。團隊可藉助群集應用程式介面(CAPI)，以程式化方式複製和擴展環境，當本地邊緣容量不足時，利用高效能NVIDIA圖形處理器展開推理運算。

企業可憑藉Vultr遍布全球的33個雲端資料中心區域，在更靠近使用者的位置部署以Kubernetes為基礎的區域性AI群集。團隊可藉助群集應用程式介面(CAPI)，以程式化方式複製和擴展環境，當本地邊緣容量不足時，利用高效能NVIDIA圖形處理器展開推理運算。 城域邊緣層—— 針對超低延遲和低功耗需求的各類邊緣環境，Supermicro擁有品類豐富、支援中央處理器(CPU)和圖形處理器(GPU)的邊緣伺服器及裝置，可提供近乎客製化的軟硬體整合式解決方案。憑藉Supermicro與SUSE牢固的合作關係，這些系統已通過SUSE Linux Enterprise Server和SUSE Kubernetes Engine（RKE2和K3s）的驗證，可在Vultr平台上部署和編排分散式代理與推理任務。這些系統可在資料源頭直接處理電腦視覺和感測器資料處理等即時工作負載。

針對超低延遲和低功耗需求的各類邊緣環境，Supermicro擁有品類豐富、支援中央處理器(CPU)和圖形處理器(GPU)的邊緣伺服器及裝置，可提供近乎客製化的軟硬體整合式解決方案。憑藉Supermicro與SUSE牢固的合作關係，這些系統已通過SUSE Linux Enterprise Server和SUSE Kubernetes Engine（RKE2和K3s）的驗證，可在Vultr平台上部署和編排分散式代理與推理任務。這些系統可在資料源頭直接處理電腦視覺和感測器資料處理等即時工作負載。 控制層——為實現數千個網站的無人化管理，搭載SUSE Rancher Prime和Fleet的SUSE Edge可在雲端和分散式邊緣環境中實現由GitOps驅動的工作流程。當搭配SUSE AI使用時，它能夠確保從核心資料中心到邊緣裝置，整個軟體棧（包括資安政策、模型更新和設定）均保持統一。針對延伸至工業系統的應用場景，SUSE Industrial Edge在該模型基礎上支援私有本地部署，並與營運環境實現深度整合。

Kevin Cochrane是Vultr的行銷長。他表示：「隨著AI發展邁入新階段，資料主權和地域就近部署成為下一個重大挑戰。透過結合我們的全球布局和區域GPU加速能力，我們正協助企業將主要雲端區域直接延伸至邊緣側。本次合作能夠確保無論資料產生於何處，具備資料主權的算力基礎架構均已就緒，並可隨時擴容。」

Rhys Oxenham是SUSE的AI業務副總裁兼總經理。他補充說道：「規模化營運是邊緣生態面臨的最大阻礙。憑藉SUSE的模組化、分散式混合基礎架構模型，我們在SUSE Edge基礎上疊加SUSE AI，為整個架構提供模型發表、版本更新和資安政策落地所需的自動化能力。我們與合作夥伴攜手合作，正在為現代企業打造真正分散式、可管控的AI系統。」

Keith Basil是SUSE的邊緣業務副總裁兼總經理。他補充說道：「隨著企業將智慧能力部署到資料產生地附近，邊緣不再只是基礎架構，更成為一套營運體系。SUSE Edge為雲端和分散式環境提供統一底層支撐，而SUSE Industrial Edge則將這一模式擴展到以Vultr基礎架構和Supermicro專用平台為基礎的本地部署，協助企業從洞察分析轉向即時行動。」

Supermicro歐洲、中東和非洲地區總裁兼董事總經理、技術與AI資深副總裁Vik Malyala表示：「邊緣環境運行要求嚴苛，需要具備即時穩定性和散熱效率的專用硬體。我們的硬體系統專為處理高強度AI推理工作負載而設計，可部署在傳統資料中心無法落地的場景。透過與Vultr和SUSE合作，我們推出的解決方案能夠彌合邊緣硬體與順暢雲端服務體驗之間的差距。」

本次合作將成為近期產業討論的焦點，三家公司將展示Kubernetes技術與專業邊緣硬體的融合如何首次讓大規模AI部署成為現實。

關於Vultr雲端聯盟

Vultr雲端聯盟是一個持續發展的生態體系，匯聚各類頂尖的基礎架構即服務(IaaS)、平台即服務(PaaS)和軟體即服務(SaaS)供應商，旨在讓客戶無需承擔與超大規模資料中心業者平台相關的成本、複雜性和鎖定風險，即可建置企業級雲端營運體系。

透過與SUSE等開源領軍企業合作，Vultr進一步踐行自身使命，為企業和AI創新者打造易於使用、價格合理且全球可接取的高效能雲端基礎架構。

如欲瞭解更多關於Vultr及其開源合作夥伴關係的資訊，請造訪https://www.vultr.com/cloudalliance或聯絡銷售團隊開啟合作。

關於Vultr

Vultr致力於為全球企業和AI創新者提供易於使用、價格合理且本地可接取的高效能雲端基礎架構。Vultr憑藉靈活、可擴充的全球雲端運算、雲端GPU、裸機伺服器和雲端儲存解決方案，獲得185個國家數十萬活躍客戶的信賴。2024年12月，Vultr完成一輪股權募資，估值達35億美元。Vultr由David Aninowsky創立，歷經十餘年自主資金營運，現已發展成為全球規模最大的私人雲端基礎架構公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.vultr.com。

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