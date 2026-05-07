Van afrekenen tot inchecken: Klarna en Minor Hotels introduceren flexibele betalingsmogelijkheden in Europa

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen, en Minor Hotels, een van ’s werelds toonaangevende hotelgroepen, hebben vandaag een nieuwe samenwerking aangekondigd. Hierdoor kunnen reizigers die in heel Europa boeken gebruikmaken van de betaaloplossingen van Klarna, net op tijd voor het zomervakantieseizoen.

Met meer dan 640 hotels, resorts en branded residences in bedrijf en in ontwikkeling verspreid over 63 landen, creëert de groep innovatieve en doordachte ervaringen via haar hotelmerken, waaronder Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks en iStay. Daarnaast levert het een divers portfolio van restaurants en bars, reiservaringen en spa- en wellnessmerken.

