アタリ、伝説のRPG『ウィザードリィ』の権利を取得

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的に著名なコンシューマーブランドおよびインタラクティブ・エンターテインメント企業である アタリ®（ユーロネクスト・グロース・パリ：ALATA、 本社：ニューヨーク、代表：ウェイド・ローゼン）は本日、『ウィザードリィ』初期5作品の完全かつ独占的な権利および関連知的財産権の取得を発表しました。

対象となるのは、以下の5作品です。（原題 / 邦題、発売年）

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord /『ウィザードリィ 狂王の試練場』（1981年）

Wizardry II: The Knight of Diamonds /『ウィザードリィII ダイヤモンドの騎士』（1982年）

Wizardry III: Legacy of Llylgamyn /『ウィザードリィIII リルガミンの遺産』（1983年）

Wizardry IV: The Return of Werdna /『ウィザードリィIV ワードナの逆襲』（1987年）

Wizardry V: Heart of the Maelstrom /『ウィザードリィV 災渦の中心』（1988年）

「オリジナル・ウィザードリィ」あるいは「リルガミン・サーガ」とも称される多大な影響力を持つこのIPは、日本のRPGジャンルの礎を築いたゲームでもあります。なお今回の契約には、上記以外の『ウィザードリィ』関連のゲーム、契約上の権利、およびその他の知的財産も含まれています。

オリジナル『ウィザードリィ』のファミコン（ファミリーコンピュータ）版、スーパーファミコン版、PC版、ならびに呪文、キャラクター、舞台、モンスターなど、オリジナル『ウィザードリィ』の世界観を構成する知的財産は、25年以上にわたって開発者やファンの手の届かない状態にありました。

アタリは、RPGジャンルの歴史における出発点となった不朽の名作を再び市場に届けられることを大変嬉しく思っています。デジタルおよびパッケージ版の両面での流通拡大に加え、リマスター版、コレクション版、新作の制作を通じて展開していく予定です。さらに、ゲームにとどまらず、マーチャンダイズ、カードゲーム・ボードゲーム、書籍・コミック、テレビ・映画プロジェクトの展開も予定されています。これらは全てオリジナルの『ウィザードリィ』を基盤とした長期的なエンターテインメント・フランチャイズ構築計画の一環です。

『ウィザードリィ』フランチャイズの共同制作者であるロバート・ウッドヘッド氏は、次のように語っています。

「1980年代にアンドリュー・グリーンバーグと私が『ウィザードリィ』を生み出した当時、ビデオゲーム業界はまだ黎明期にあり、我々が手がけたオリジナルは、PCや家庭用ゲーム機にロールプレイング体験をもたらした最初期の作品のひとつです。」

「アタリが新たなプラットフォーム、そして新たなオーディエンスに向けてこれらの作品を再び世に送り出していく中で、本物の"オールドスクール"な挑戦に挑もうとするユーザーの反応を、私自身とても楽しみにしていますし、注目していきます。」

アタリのCEO兼会長であるウェイド・ローゼン氏は、次のようにコメントしています。

「『ウィザードリィ』は非常に影響力のあるRPGフランチャイズでありながら、その多くの作品が25年以上にわたって触れることが出来ない状態にありました。」

「これらの初期の作品を再販、リマスターを施し、家庭用ゲーム機への移植やパッケージ版として市場に届ける——そんなまたとない機会に恵まれたことを、大変嬉しく思っています。」

なお、『ウィザードリィ』6、7、8の各作品は日本の出版社である株式会社ドリコムが所有しており、これらは異なる架空世界を舞台としています。

2024年、アタリ傘下のスタジオであるデジタル・エクリプスは、シリーズ1作目の『ウィザードリィ：狂王の試練場』のリメイク版を発売しました。本作は、主にテキストベースであったApple II版オリジナルの上に、モダンなグラフィックを巧みに重ね合わせた作品となっています。クラシックの魅力をそのままに、現代のPCや家庭用ゲーム機でプレイするファン向けに数々のアップグレードが加えられ、生まれ変わった本作はオリジナルのファンから高い評価を受け、新しいユーザーにフランチャイズの魅力を伝えることができました。さらに、オリジナルの楽曲でグラミー賞も受賞しました。

アタリについて

アタリは、世代やオーディエンスを超えて愛される、インタラクティブ・エンターテインメント企業であり、ゲーム業界を象徴するブランドです。同社は、マルチプラットフォーム展開するインタラクティブ・エンターテインメント、およびライセンス商品の分野で世界的に広く知られています。アタリは、『Asteroids®』、『Centipede®』、『Missile Command®』、『Pong®』、『RollerCoaster Tycoon®』など、有名なグローバルブランドを含む200以上のユニークなゲームタイトルおよびフランチャイズを所有・管理しています。アタリ・ファミリー・オブ・ブランズには、ゲーム開発スタジオのデジタル・エクリプスおよびナイトダイブ・スタジオ、パブリッシングレーベルのインフォグラム、コミュニティベースのサイトAtariAgeおよびMobyGamesが含まれます。アタリは、ニューヨークとパリの2拠点で事業を展開しています。詳細は www.Atari.com をご覧ください。

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アタリ株は、フランスのユーロネクスト・グロース・パリ（ISINコード FR0010478248、ティッカー ALATA）およびOTCピンク・カレント（ティッカー PONGD）に上場しています。

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