Von der Bezahlung bis zum Einchecken: Klarna und Minor Hotels bringen flexible Zahlungen nach Europa

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, und Minor Hotels, eines der weltweit führenden Gastgewerbeunternehmen, gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, damit Reisende Buchungen in Europa mit Klarna bezahlen können – rechtzeitig zur Sommerferiensaison.

Das Unternehmen, das in 63 Ländern mehr als 640 Hotels, Resorts und Markenresidenzen betreibt und fest geplante Projekte besitzt, entwickelt über seine Hotelmarken, darunter Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks, und iStay, innovative und bereichernde Erfahrungen. Zudem besitzt es verschiedenste Restaurants und Bars, Spa- und Wellness-Marken und bietet Reiseerlebnisse.

Gäste, die über Minor Hotel buchen, können jetzt wählen, wie sie bezahlen möchten – entweder sofort den gesamten Betrag oder in drei zinsfreien Ratenzahlungen. Dadurch erhalten Reisende beim Planen ihrer Traumreisen mehr finanzielle Flexibilität.

Die Partnerschaft startet in 13 europäischen Märkten: Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz, Portugal, Griechenland, Finnland und Irland.

„Das Reiserlebnis sollte vom ersten Klick an reibungslos sein. Dank unserer Partnerschaft mit Minor Hotels können sich Gäste ganz der Reiseplanung hingeben und die für sie günstigste Zahlungsoption wählen, das heißt entweder sofort bezahlen oder in drei zinsfreien Ratenzahlungen“, sagt Raji Behal, Leiter Süd- und Westeuropa, Vereinigtes Königreich und Irland.

Minor Hotels schließt sich einer wachsenden Gruppe von Reise- und Gastgewebepartnern an, die Klarna als Zahlungsoption anbieten. Dies spiegelt den zunehmenden Bedarf der Kunden, bei größeren Online-Käufen flexible Zahlungsoptionen geboten zu bekommen.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen – mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „könnten“, „könnte“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; sowie

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produkte zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Investoren-News

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