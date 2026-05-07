Pure Energie sceglie Kraken per gestire l'energia eolica, solare e accumulata
Pure Energie sceglie Kraken per gestire l'energia eolica, solare e accumulata
- Il sistema operativo di Kraken gestirà il crescente portafoglio di Pure Energie su un'unica piattaforma intelligente
- Pure Energie trarrà vantaggio dal coordinamento ininterrotto tra domanda dei clienti, energia eolica, solare e accumulata in batterie, ottimizzando il valore delle risorse, aiutando allo stesso tempo a bilanciare la rete
- Il primo semestre 2026 vedrà l'apertura di 20 siti, con piani per un'ulteriore espansione
ENSCHEDE, Paesi Bassi e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Pure Energie, società olandese di energia pulita, ha scelto Kraken, il sistema operativo basato sull'AI che trasforma i servizi pubblici globali, per gestire e ottimizzare il suo portafoglio di domanda del consumatore, di energia eolica, solare e accumulata in batterie nei Paesi Bassi.
Kraken riunisce sulla stessa piattaforma risorse su scala di rete e domanda dei consumatori, coordinandole come unico portafoglio intelligente.
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